“Eres mi religión” es una de las canciones más conocidas de Maná, siendo lanzada en el 2002 como parte del álbum Revolución de Amor; sin embargo, sería un plagio según un video de TikTok.

El usuario de TikTok “Tavo Arraya”, quien se dedica a encontrar coincidencias entre canciones, señaló que hay similitudes entre “Eres mi religión” de Maná y “Say what you want” de Texas.

El video en cuestión se refiere específicamente al intro de ambas canciones, el cual suena muy parecido; de hecho no se nota la diferencia al momento de hacer la transición entre una y otra.

Sobra decir que “Say what you want” fue lanzada por Texas en 1997, 5 años antes que saliera “Eres mi religión” de Maná.

Fans de Maná señalan que el análisis de “Eres mi religión” es muy parcial

Si bien los intros de ambas canciones son muy parecidos, en comentarios del video de TikTok, varios fans de Maná señalan que se trata de un análisis muy parcial.

Pues la base rítmica de “Eres mi religión” y “Say what you want”, es una que usan muchas canciones en realidad, siendo casi un fundamento del rock/pop.

Además también se menciona que aunque los intros son similares, las canciones toman distancia cuando entra la voz y demás elementos de la melodía.

Para que “Eres mi religión” sea considerada plagio debería de haber un análisis comparativo a profundidad de ambas canciones, no sólo un video de 20 segundos.

Comentarios a "Eres mi religion" (Especial)

Maná nunca fue acusada de plagio por “Eres mi religión”

Otra cosa a tomar en cuenta es que Maná jamás fue acusada de plagio por “Eres mi religión”, por lo menos de manera directa por Texas.

Si bien fans y melómanos siempre han considerado que la banda mexicana ha robado partes de canciones, la realidad es que no hay prueba suficiente de que esto sea verdad.

Asimismo, es muy probable que si hubiera argumentos para el plagio de “Eres mi religión”, los abogados de Texas rápidamente interpondrían una demanda contra Maná.

Muchas veces los “plagios” no son más que el uso de figuras musicales simples usadas en distintas melodías, pues las bases generales son las mismas en todo el mundo.

Con información de TikTok.