Mafe Walker aseguró que todos sabe hablar el idioma alienígena. Según la médium colombiana, lo único que debemos hacer es recordarlo.

Fue en una entrevista que dio para el programa Chisme No Like, que Mafe Walker reveló que las personas también pueden comunicarse como ella lo hace.

“Todos los seres humanos tenemos esta capacidades, son dones, son regalos, solo que hay que recordarlos.”

Mafe Walker, médium que habla con extraterrestres (@mafewalkerstarseed / Instagram )

“Simplemente es recordar ese don para comunicarnos con otros seres, que son seres de luz, seres divinos. Están en otras dimensiones y por telepatía no comunicamos.”

En ese sentido, la presentadora Elisa Beristan cuestionó a Mafe Walker, le preguntó desde cuándo ella había descubierto que tenía el don para hablar idioma alienígena.

Mafe Walker respondió que su don era su cuerpo, el cual funciona como “un medio, un puente de comunicación entre otras dimensiones y la Tierra”.

De igual manera, Mafe Walker estuvo explicando que era erróneo llamar extraterrestres o marcianos a las entidades con las que se comunicaba. Ella, en realidad, prefiere llamarlos “seres estelares”.

El invitado en la emisión de Chisme No Like fue el Kompayaso. Él preguntó a Mafe Walker de qué manera le podían hacer las personas para recordar el idioma alienígena.

Ante tal cuestionamiento, Mafe Walker dijo que todo se tenía que hacer por medio de la telepatía, ya que se debía recordar el “acceso” para poder comunicarnos con otras dimensiones por medio de emanaciones y vibraciones.

Mafe Walker dice que no le afectan las burlas y críticas que ha recibido en redes

Mafe Walker, también aseguró en la entrevista del programa Chisme No Like, que no le molestaban las burlas y memes que le hacían en redes sociales.

La médium expresó que ella venía a dar su mensaje porque la “Tierra estaba en una frecuencia extremadamente alta”.

Asimismo, Mafe Walker declaró que “venía un cambio colectivo humano”, que los bebés que estaban naciendo ya “vienen con su código” para expresarse en idioma alienígena y conectar telepáticamente.

Mafe Walker, médium que habla con extraterrestres (@mafewalkerstarseed / TikTok )

Según Mafe Walker este cambio vendría en los próximos años. Para concluir su participación en Chisme No Like, la médium dio una muestra de su forma de hablar alienígena.