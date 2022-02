Le queman el cabello por error en la decoloración; denuncia se vuelve viral (VIDEO)

Le quemaron el cabello a una mujer por un error en la decoloración. La denuncia se volvió viral en todas las redes sociales, que han alertado sobre esta situación.

El cabello es bastante delicado, por lo que al momento de recibir cualquier tratamiento o tinte que requiera de productos químicos, es necesario tener suma precaución y cuidado.

De no ser así, pueden ocurrir todo tipo de infortunios, que debiliten el cabello, lo manchen, lo quemen y hasta lo trocen; tal y como le pasó a la mujer a continuación.

Una mujer denunció una estética en Puebla porque le quemaron el cabello tras haber cometido un error en la decoloración. Las acusaciones se han vuelto virales gracias a los usuarios que se han encargado de difundir los videos.

La denuncia fue realizada por una mujer que prefirió permanecer en el anonimato. De acuerdo con sus declaraciones, se trata de una estética perteneciente a la cadena Studio S Salón, ubicada en Huexotitla, Puebla.

Cabe mencionar que las decoloraciones son de los tratamientos más fuertes para el cabello, pues actúa directamente en la melanina natural del pelo, con la finalidad de darle otro color.

Si la decoloración no se realiza de manera correcta, se puede quemar y trozar, lo que hace que se caiga fácilmente y se parta por la mitad.

Asimismo se sabe que esto ocurre cuando la exposición a los químicos por la decoloración se realiza por tiempos prolongados, o por una mala elección de los volúmenes del producto.

Para evitar este riesgo siempre es recomendable acudir con expertos para efectuarlo de forma adecuada.

La mujer que realizó la denuncia compartió una serie de videos y fotografías en las que se puede ver el daño que en la estética le ocasionaron.

Incluso, en uno de los videos se ve como desde que las trabajadoras del lugar le estaban enjuagando el cabello, este se le estaba cayendo a mechones; a pesar de que ella se los hizo notar, las responsables no le daban respuesta.

Por otro lado, la mujer detalló que este daño no solo le afecta psicológicamente, sino también en lo personal y profesional; pues labora en una oficina atendiendo al público, lo que requiere de tener una buena imagen.

De igual manera, explicó que la única solución que le ofrecían en la estética era proporcionarle una peluca.

Así que aseguró que procederá a actuar por la vía legal, misma que indica que le corresponde la reparación del daño material y moral.

“Mi cabello era prácticamente virgen pedí unas mechas y ¿Cuál fue la sorpresa? Que me lo trozaron. Se me cae a pedazos ¡Y la solución al problema es que me daban una peluca!

¿Creen que una peluca puede solucionar este problema que me puede afectar hasta psicológicamente?

Soy profesionista y trabajo en una oficina atendiendo al público. ¿Qué imagen voy a dar a partir de este momento?

Han afectado mi integridad mi seguridad como mujer que ahora hasta mis hijos lloran cuando estoy con ellos por que me desconocen.

Todo porque Studio S no tiene personal capacitado y productos de calidad.

Y le repito la única solución que me daba la encargada era comprarme una peluca cuando lo que procede en términos de ley es la reparación del daño material y moral, lo que haré valer ante las autoridades”

Denuncia anónima