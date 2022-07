En TikTok se ha viralizado el video de una pareja de novios que se casaron disfrazados de Shrek y Fiona. Esta singular boda fue exhipida por la usuaria @rocio_hr23.

Ella compartió en su perfil de TikTok las imágenes de los esposos que se vistieron de Shrek y Fiona para unir su vida en matrimonio.

Su clip muestra cómo la pareja, ya caracterizada como los personajes de la clásica película del ogro de DreamWorks, recibe a sus invitados y viaja abordo de una camioneta.

Novios se casan disfrazados de Shrek y Fiona

La cual los transporta hacía el lugar donde habrá de festejarse su unión nupcial tan original, que ha fascinado a todo TikTok.

Cabe destacar que a la fiesta, que parecía de disfraces, más que una boda, algunos de los asistentes también acudieron disfrazados con sombreros y escobas de brujas.

Este video está aderezado con la canción ‘Yo quiero un héroe’, la cual aparece en la segunda entrega de Shrek y que se ha convertido en un hit referente al hablar del ogro más divertido del cine.

La original boda, donde uno novios se disfrazaron de Shrek y Fiona, ha sido visualizada en TikTok por 7.2 millones de personas.

Este clip cuenta con una gran aceptación entre la red social de videos cortos, ya que 825, 800 personas han indicado que les gusta la publicación.

También la caja de comentarios tiene buena respuesta. 7055 usuarios ya dejaron sus palabras para esta pareja que organizó una boda muy creativa.

Se disfrazan como Shrek y Fiona para su boda; usuarios de TikTok se rinden ante su originalidad

Miles de personas en TikTok han comentado el video de los novios que se disfrazaron de Shrek y Fiona para su boda.

Algunas de las cosas que se pueden leer en el clip son:

“Solo había 2 opciones encajar en la sociedad o ser feliz”, ”Si mi boda no es así no me caso”, “Que originales. Aquí veo el cambio en un futuro” o “Así fue la boda de mis papás”.

Reacciones a los novios se casan disfrazados de Shrek y Fiona (@rocio_hr23 / TikTok)

Los internautas también destacaron que la pareja de novios haya dejado que las demás acudieran disfrazadas a la boda, calificaron está acción de manera positiva.