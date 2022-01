Joven prepara sandwiches a su novia para formalizar la relación; ella lo deja por ‘pobre’. La historia se volvió viral en redes sociales.

Sin duda, formalizar una relación es un paso muy importante para las parejas y cada detalle cuenta.

En cuestión de comida, un joven optó por hacer sandwiches para sorprender a su novia y su familia .

Sin embargo, este platillo no fue bien recibido por la chica, quien decidió terminar la relación sin antes probar los sandwiches.

A continuación te contamos la triste historia. ¿Hubieras cortado a tu pareja si prepara sandwiches en la cena para formalizar la relación?

No cabe duda que el amor de pareja es un sentimiento hermoso, pero también tiene sus dificultades y retos.

Uno de ellos es el primer encuentro con los suegros, pues muchas veces hemos escuchado que la primera impresión es la que cuenta.

Un joven argentino, residente de La Rioja, tenía todas las intenciones de conocer a la familia de su novia y, por fin, formalizar su relación.

Para medios locales, el joven contó que su novia y él se conocieron jugando boliche y se enamoraron a ‘primera vista’.

Después de ese día, ambos continuaron saliendo hasta que decidieron dar un gran salto en su relación: conocer a los suegros .

Todo iba bien hasta que, en el esperado día, el joven decidió preparar sandwiches con mortadela y queso para ofrecer durante la cena.

De acuerdo con el relato del joven, él compartió una fotografía de los sandwiches con su novia, pero no obtuvo la respuesta esperada.

Con el corazón roto , el joven comentó que en ese preciso momento y por mensaje su novia dio por terminada la relación.

“Me dejaron por ser pobre” Joven que preparó sandwiches para formalizar su relación

Asimismo, el joven argentino explicó que trabaja cortando pasto , pero decidió no contarle a su novia; considera que ese fue su primer error.

“Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen” Joven que preparó sandwiches para formalizar su relación

Además, el joven aseguró que de haber confesado que trabajaba cortando pasto, lo más probable es que su ahora ex novia nunca le hubiera hecho caso .

“Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres” Joven que preparó sandwiches para formalizar su relación

A través de redes sociales se dio a conocer la triste historia y los cibernautas no tardaron en dar su opinión.

Por un lado, algunos opinaron que los sandwiches con mortadela no eran la mejor opción de cena .

“Si de entrada te da esos sandwiches, no es por ahí”, “Yo también lo dejaría. No me interesa la plata, pero menos mantener un tipo”.

Sin embargo, otros cibernautas opinaron que los sandwiches sí eran buen opción y se mostraron a favor del joven.

“No te dejaron por una mortadela, te salvaste de estar con una persona vacía”, “Flaco, la Mortadela te salvó, miralo así!!!!!”.