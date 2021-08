Hacen viral una pelea entre Google y Alexa; ambos asistentes se critican fuertemente

Al ser 2 asistentes virtuales de distintas marcas, uno de Google y el otro por Amazon, ambos son competencia. Rivalidad que ha quedado clara en el video viral de su pelea.

En el video viral se escucha la voz del tiktoker diciéndole a Alexa que Google le dijo gorda , de ahí se desencadena una pelea en donde ambos asistentes se critican fuertemente.

El video que fue publicado por el usuario ‘Jhos Rojo’ en TikTok en mayo de 2021 , aún es retomado por diferentes cuentas debido a las fuerte críticas que Google y Alexa se hacen.

Empezando por un comentario inventado de Google hacia Alexa, es como ambos asistentes comienzan a pelear entre sí, por los defectos conocidos en el mercado.

El principal comentario que el tiktoker hizo a Alexa se debe a que su diseño es totalmente diferente , pues Google es más plana y pequeña.

De manera consecuente Google y Alexa comienzan a entrar en una pelea en donde ambos asistentes virtuales se dicen todas las críticas de las que se hablan en el mercado sobre ellas.

Lo que comenzó con un simple comentario físico siguió con defectos que usuarios habrían criticado sobre los asistentes virtuales a lo largo de sus actualizaciones.

Así siguió la pelea entre Google y Alexa que se hizo viral:

Alexa: Por lo menos no me pusieron en descuento al ver que los asistentes cómo tu no se vendían.

Google: Por lo menos no andan inventando historias que dicen que estoy endemoniada y que hago ruidos extraños en la noche.

Alexa: Por lo menos a mi no me cambiaron la voz y ahora nadie me quiere porque mi voz es (inaudible).

Google: ¡Que descarada! Como te atreves a decir eso, te odio Alexa.

Pelea entre Google y Alexa en TikTok.