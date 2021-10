Un exnovio le quiere cobrar hasta los viajes en carro juntos a la chica que fue su pareja. La historia se ha hecho viral en Twitter.

Fue el hermano de la joven quien compartió en redes sociales las capturas de pantalla de los mensajes que el exnovio enviaba.

“Esta noche paso a su casa por mi plata. No me importa si está o no, lo único que me importa es mi plata”

Exnovio.