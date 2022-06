Un gato que se volvió viral en redes sociales, parece estar muy enojado con sus dueños que no lo dejan escapar.

Vía TikTok, una usuaria compartió la increíble manera en la que una familia encerró a su gato en casa.

Aunque la intención es buena, nos queda claro que el gato no está nada feliz con el artefacto que lleva en el cuello.

El gato ya no puede escaparse y su cara lo dice todo

El video de un gato enojado porque sus dueños no lo dejan escapar, se hizo viral en TikTok con millones de reproducciones.

Tal parece que el gato era un rebelde de primera, así que los dueños tuvieron que encerrarlo en casa para no perderlo.

Gato encerrado en casa (@angelicabetancou2 / TikTok)

Las imágenes del gato encerrado hablan por sí solas. El ‘michi’ no está nada feliz con lo que sus dueños hicieron para detener su huída.

Con ayuda de un simple palo de madera, tela y cinta, los dueños le colocaron un “freno” al gato para no dejarlo salir.

Pues los huecos que hay en la puerta facilitan el escape de su mascota.

“Imagínate vivir en Europa y perderte de esto”, dice la descripción del video.

Gato encerrado en casa (@angelicabetancou2 / TikTok)

Aunque para los internautas es una situación muy divertida, la expresión del gato refleja mucho rencor .

Incluso, los internautas aseguran que “eso no es un gato ya, es un demonio encerrado”.

“Y está bravo”; “Cuánto odio hay en su cara”; “No se si reír o asustarme con los ojos”, escriben.

Gato encerrado en casa (@angelicabetancou2 / TikTok)

Asimismo, abundan los comentarios donde se aplaude el método que usaron los dueños para mantener al gato en casa.

“Me imagino cuántos escapes hubo antes para llegar a tantos”, dicen.

“Qué creatividad, Dios mío”; “México no domina el mundo porque no quiere”; “Tutorial, porfa”; “La mejor técnica que he visto”, son algunos de los mensajes.

Aquí te dejamos el video del gato enojón que ahora ya no puede escaparse. Sí da miedo.