En Estados Unidos, una enfermera de nombre Allie Rae ha ganado millones en OnlyFans por las fotos que comparte de sus flexibles pulgares.

Por varios años, Allie Rae trabajó en el área de cuidados intensivos neonatales de un hospital en Boston, actividad que combinó, compartiendo fotos y videos en OnlyFans.

Esto duró hasta 2021, cuando el hospital descubrió la actividad de la enfermera en la plataforma digital y la despidió, debido a que estaba en contra de sus políticas.

Lejos de afectarle, su despido permitió a la enfermera centrarse en su empresa digital en OnlyFans, logrando obtener ganancias de hasta seis dígitos.

Sin embargo, esa cífra se ha multiplicado recientemente, gracias a uno de sus seguidores, quien descubrió que la enfermera tiene una peculiaridad:

Allie Rae dijo que más tarde descubrió que no sólo a ese seguidor, sino a muchos otros les parecen atractivos sus pulgares flexibles y están dispuestos a desembolsar mucho dinero:

La enfermera ha recibido otras solicitudes locas de sus fanáticos, incluido un hombre que supuestamente le ofreció más de 410 mil pesos por sus dientes.

“Quería muelas y mis dos dientes frontales. Afirmó que era un ‘recolector de dientes’ de muchas celebridades y modelos, y fue muy particular acerca de que fueran ‘extirpados profesionalmente’ con cuidado de no dañar los dientes durante la extracción. Obviamente me negué, pero no es broma, incluso iba a pagar para que me pusiera una dentadura postiza después”

Allie Rae, enfermera y creadora de contenido en OnlyFans