Un hombre residente del Reino Unido encontró un pezón de cerdo en una hamburguesa de McDonald’s, que lo llevó a prometer que se volvería vegano.

Smon Robinson , de 27 años, contó que el pezón de cerdo lo encontró en una hamburguesa de la sucursal de McDonald’s ubicada en Gateshead.

Gracias a que el hombre tiene un Trastorno Obsesivo Compulsivo que lo lleva a revisar minuciosamente cada alimento, se percató del pezón de cerdo.

“McDonald’s me dijo que tenía que enviárselo para que pudieran enviarlo a un laboratorio, pero no lo hice porque no quiero que desaparezcan la evidencia”

Smon Robinson, del Reino Unido.