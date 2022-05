En Twitter, un usuario ha expresado su incredulidad tras enterarse que en Suecia no se acostumbra dar de comer a sus invitados.

De acuerdo a las afirmaciones en Twitter, en Suecia no se acostumbra invitar a extraños o amigos a comer, únicamente a la familia.

La discusión en Twitter y algunos rincones de Reddit ha despertado todo un debate sobre esta extraña costumbre de Suecia de no dan de comer a sus invitados.

Aunque algunos otros aseguran que esta costumbre de no dar de comer a tus invitados no solamente es de Suecia, sino que también pasa en Holanda y muchos países de Europa del Sur.

Por lo que muchos usuarios comenzaron a compartir experiencias, ya fueran propias o de conocidos en donde, efectivamente corroboraron que en Suecia no es costumbre dar de comer a sus invitados.

En Suecia, si te invitan a una fiesta debes llevar tu comida y alimentos

En redes sociales se ha desatado todo un debate luego de darse a conocer que en Suecia no es costumbre dar de comer a sus invitados.

Algo que pareciera ser bastante común o un gesto de hospitalidad para regiones Latinoamericanas, en Suecia no lo es.

Y es que entre el debate que se generó en redes, aseguraban que cuando tienen invitados y se les llama a comer a la familia, ellos deben esperar en alguna habitación hasta que terminen de comer.

Esto aplica incluso con niños cuando están de invitados jugando en alguna otra casa y es hora de comer, por lo que deben esperar hasta que la familia de la casa termine de comer.

Incluso muchos aseguran que en Suecia y varios países europeos no dan a sus invitados un vaso de agua mientras están en sus casas.

Otros usuarios en redes también revelaron que no solamente no dan de comer a sus invitados en Suecia, sino que cuando se organiza una boda, no se acostumbra dar banquetes, sino algo ligero para “picar”.

En Suecia no dan de comer a sus invitados y usuarios no lo pueden creer (Especial )

¿Por qué en Suecia no dan de comer a sus invitados?

Luego de que se diera a conocer que en Suecia no es costumbre dar de comer a sus invitados bajo las circunstancias que sean, algunos comenzaron a preguntarse el porqué de esta costumbre.

Algunos usuarios originarios de Suecia revelaron que, efectivamente es una costumbre que viene desde hace años.

Muchos aseguran que el tema de no ofrecer comida a tus invitados radica en un tema económico mientras que otros, aseguran que es cuestión de respeto a la familia.

Ya que no se sabe si el invitado tiene alguna alergia o es intolerant e a algún tipo de comida, aunque ciertamente estos argumentos no convencieron a los usuarios en redes sociales.

Mismos que se mostraron sumamente sorprendidos que descubrir que en Suecia no es costumbre dar u ofrecer de comer a sus invitados mientras estén en su casa.

