Una vez que se aclaró que el 4 de octubre no iniciarán los 3 días de oscuridad, aún hay varias dudas sobre si hay que apagar o no el celular ese día.

Recordemos que el 4 de octubre se hará una prueba generalizada en celulares y dispositivos electrónicos por parte de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

Alrededor de las 2:20 PM EST (12:20 CDMX), celulares, televisiones, tablets y computadoras quedarán inhabilitadas; y no, no tiene que ver con los 3 días de oscuridad.

De ahí que muchos pregunten si conviene mejor apagar el celular hasta que pase este simulacro de la FEMA.

Es por ello que te diremos si debes de apagar tu celular o no el 4 de octubre.

¿Debo de apagar mi celular el 4 de octubre?

La respuesta rápida es NO, no debes de apagar tu celular el 4 de octubre; no pasará nada extraño con tu dispositivo ni iniciarán los 3 días de oscuridad.

Para empezar, si vives en México o en algún país que no sea Estados Unidos, tu celular no se verá afectado por el simulacro de la FEMA.

La prueba que realizará sólo implica al territorio estadounidense, fuera de este la cosas seguirán de manera normal con los dispositivos electrónicos.

Ahora bien, si vives en Estados Unidos, la misma FEMA y el gobierno piden a la gente que no apague sus celulares.

La prueba tiene como objetivo revisar precisamente las redes de comunicación en caso de una emergencia; si apagas tu celular, este no estará actualizado con la red.

Esto significa que de haber una emergencia en Estados Unidos, tu dispositivo no recibirá el aviso por parte del gobierno sobre una posible contingencia.

Quienes se preocupen por su privacidad, la FEMA aseguró que no se recogerá información sensible de los dispositivos electrónicos, por ello no es necesario apagarlos.

¿Cuánto durará la prueba del 4 de octubre?

Ahora que si tu preocupación (además de los 3 días de oscuridad) es quedarte incomunicado durante un gran lapso de tiempo, la prueba de la FEMA del 4 de octubre no será tan extensa.

Los celulares y dispositivos electrónicos se apagará el 4 de octubre en Estados Unidos por espacio de uno a dos minutos.

Durante ese tiempo aparecerá el mensaje “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción”, en pantalla.

Cuando termine el simulacro, dicho mensaje desaparecerá y podrás seguir usando tu teléfono sin ningún problema.

