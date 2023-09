Algunos han reportado que el próximo 4 de octubre a las 14:30 horas, habrá un apagón de internet. Esto ha alertado a la gente, pensado que es el inicio de los 3 días de oscuridad.

Recordemos que previo al anuncio del apagón de internet del 4 de octubre, se dio a conocer que en este 2023 ocurrirían los 3 días de oscuridad bíblicos.

Es por ello que muchos piensan que esta es la primera señal de este evento apocalíptico, el cual marcaría el inicio del fin del mundo como lo conocemos.

Sin embargo, lo anterior estaría alejado de la realidad, siendo más algo fortuito.

El apocalipsis

El apagón del 4 de octubre no es el inicio de los 3 días de oscuridad

Autoridades e incluso estudiosos de la Biblia, han señalado que el apagón del 4 de octubre no tiene nada que ver con los 3 días de oscuridad.

Lo que pasará el 4 de octubre será un prueba de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos.

Esta prueba tiene como fin verificar que todos los sistemas funcionen de manera de adecuada, en caso de que se dé una emergencia real; como un desastre natural.

La misma FEMA ha señalado que los ciudadanos no tienen nada de qué preocuparse, además afirmaron que no se sustraerá información sensible de las personas.

Estas pruebas se hace cada 3 años, como parte de una revisión estándar ordenada por el mismo gobierno de Estados Unidos.

Además se aclaró que el apagón de internet sólo sucederá en territorio estadounidense, ningún otro país del mundo se verá afectado.

Cable internet (Unsplash)

¿Qué son los 3 días de oscuridad que supuestamente empezaban el 4 de octubre?

De cuerdo con la Biblia, los 3 días de oscuridad que supuestamente empezaban el 4 de octubre, forman parte de los versículos ligados al Apocalipsis del Nuevo Testamento.

En estos 3 días de oscuridad, el la luz del Sol dejará de llegar a la Tierra, sumiendo al planeta en una oscuridad perpetua durante 72 horas.

Esto tras la aparición del quinto ángel. A partir de ese momento, el mundo se cubrirá de llantos y lamentos por el sufrimiento de los infieles.

No obstante, también será un momento de salvación, pues anticipará la segunda venida de Cristo, así como el ascenso de los creyentes al Reino de los Cielos.

Las profecías señalan que los 3 días de oscuridad ocurrirán por un eclipse solar; el rumor que indica su inicio el 4 de octubre, señalaba que el apagón de internet se debería a un fenómeno cósmico.

Sin embargo, la NASA ya señaló que el único eclipse sucederá el 14 de octubre y no será total; sólo afectará una región limitada de Estados Unidos y América Latina.

Jinetes del Apocalipsis (Especial)

Con información de NASA y FEMA