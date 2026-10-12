Edgardo Martínez Esparza, quien alcanzó la fama 20 años atrás con una caída que se viralizó en Internet, se casó el fin de semana con Valeria Bermea.

Edgardo, protagonista de video “La caída de Edgar”, unió su vida a la arquitecta el pasado 10 de octubre. La boda se celebró en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

El matrimonio compartió imágenes de su gran día vía redes sociales.

La novia usó el tradicional vestido de color blanco, mientras que el novio apostó por un traje oscuro.

Con ayuda de camarógrafos y fotógrafos la pareja documentó su paso por la iglesia, la celebración en el salón, su primer baile y, por supuesto, el arrojó del ramo de la novia.

Edgardo Martínez Esparza se casa con Valeria Bermea (@valeria_bermea / Instagram)

La historia de amor de Edgar y Valeria Bermea

La historia de amor entre Edgar -de actualmente 32 años- con Valeria Bermea -de edad desconocida- se mantiene en el ámbito privado.

Sin embargo, se sabe que su historia de amor nació en 2018, año en que los originarios de Monterrey, Nuevo León, coincidieron en la misma ciudad.

Por palabras de Edgar, quien desde sus 11 años tuvo que acostumbrarse a la exposición a causa de un video que publicó uno de sus primos y que le abrió las puertas a programas de televisión y campañas publicitarias, Valeria ha sido en su vida un pilar fundamental en su vida y un soporte de apoyo en sus procesos de cambio personal, físico y emocional.

La pareja se comprometió en mayo de 2025. Esperó poco más de un año para dar el gran paso.

A mediados de septiembre de este año, a través del podcast del creador de contenido Alejandro Villanueva Madness, Edgar habló de los preparativos de su boda.

Enterneció a sus seguidores al revelar que durante meses recopiló videos de boda para tomar lo que le había gustado para complementarlo a su evento.