Te contamos quién es Valeria Bermea, la esposa de Edgar se cae, protagonista del video viral La caída de Edgar.

El nombre de Valeria Bermea ha llamado recientemente la atención luego de que se revelara que se casó con Edgar Martínez Esparza.

¿Quién es Valeria Bermea?

Valeria Bermea es una arquitecta conocida por casarse con Edgar se cae.

Valeria Bermea, esposa de Edgar se cae (@valeria_bermea / Instagram)

¿Cuántos años tiene Valeria Bermea?

La edad de Valeria Bermea no se conoce.

¿Quién es el esposo Valeria Bermea?

Valeria Bermea está casada con Edgar Martínez Esparza, protagonista del video viral La caída de Edgar. La pareja se comprometió en mayo de 2025.

Valeria Bermea, esposa de Edgar se cae (@valeria_bermea / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Valeria Bermea?

Al no conocerse su fecha exacta de nacimiento, no es posible establecer a qué signo zodiacal pertenece Valeria Bermea.

¿Cuántos hijos tiene Valeria Bermea?

Valeria Bermea no tiene hijos.

Valeria Bermea, esposa de Edgar se cae (@valeria_bermea / Instagram)

¿Qué estudió Valeria Bermea?

Se sabe que Valeria Bermea estudió la carrera de Arquitectura con enfoque en Diseño de Interiores en la Universidad de Monterrey de 2015 a 2020.

Además de que cuenta con una estancia académica en la Victoria University.

Valeria Bermea, esposa de Edgar se cae (@valeria_bermea / Instagram)

¿En qué ha trabajado Valeria Bermea?

De acuerdo con su perfil en redes sociales, Valeria Bermea trabaja en su propio estudio de arquitectura Bermea Architecture y en diseño de mobiliario en Roca Stone Creations.

Valeria Bermea, esposa de Edgar se cae (@valeria_bermea / Instagram)

Valeria Bermea se casó con Edgar se cae en Coahuila

Valeria Bermea se casó el pasado sábado 10 de octubre con Edgardo Martínez Esparza, quien se hizo famoso hace 20 años con una caída que se viralizó en internet.

La boda se celebró en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y vía redes sociales la pareja imágenes del especial momento.

En las publicaciones difundidas se mostró que Valeria Bermea y Edgar se cae tuvieron una boda en la iglesia con celebración en un salón en compañía de sus seres queridos, donde hasta la novia arrojó el ramo.

Valeria Bermea y Edgardo Martínez Esparza se conocieron en 2018 en Monterrey.