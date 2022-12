Una señora nombrada “Doña Teresa” se viralizó en TikTok, tras pegarle a la piñata y caerse sin explicación.

El usuario @bad_m0i publicó un video donde se observa a una mujer pegándole a una piñata, pero de la nada terminó en el piso.

“Perdón Doña Teresa, pero se tiene que hacer viral” se lee en la descripción de uno de los videos más graciosos de la plataforma.

Más de 8.7 millones de visitas avalan la viralidad del video de TikTok y más de 2 mil 521 personas han comentado el video.

Además, es uno de los momentos más graciosos más graciosos de esta semana en la red social.

Video de TikTok (Tomada de video/@bad_M0i)

¿Qué dicen los usuarios sobre el video se Doña Teresa?

No cabe duda que el video de TikTok ha hecho reír a una mayoría de usuarios, quienes no han parado de reaccionar.

Doña Teresa tampoco olvidará aquel momento que la hizo brillar más allá de internet.

Más de 2 mil personas han comentado el video de la mujer y las carcajadas y comentario irónicos no faltaron en esta ocasión.

“Era romper la piñata, no romperse la madre”, “Sonic le pegó tan rápido que no lo vieron”, “Sonic iba a velocidad máxima, ya no le alcanzó a dar”, escribieron los usuarios.

Video de TikTok (Tomada de video)

“Hay Teresa, hay Teresa”, “Jajajaja no entiendoooo”, “Para mi que es por sus rodillas la traicionaron”, “Cosas dela edad”.

En esta ocasión el video de Doña Teresa ha logrado su cometido y logró colarse entre los más visto en TikTok.

Por otro lado, el usuario @bad_m0i ha compartido otra versión del video viral de TikTok.

Sin embargo, no ha alcanzado la popularidad ni nada parecido y solo ha obtenido más de 121 mil 200 vistas.

El público en TikTok también ha comentado acerca de Doña Teresa y su desafortunado accidente con la piñata.

Más 82 personas han dejado sus comentarios en este segundo video.

“Perdón no paro de reír”, “La señora: ayúdame la piñata me ataca”, “No tiene estabilidad espero que esté bien”, “sin motivo se fue al suelo jaja”.

Estas fiestas Doña Teresa se ha convertido en el video más viral de TikTok.