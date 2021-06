Dice haber sido abducida por aliens y estar enamorada de uno

Una mujer que se viralizó en redes sociales luego de afirmar en video haber sido abducida por aliens y enamorarse de uno.

A través de un video, Abbie Bella aseguró ser haber sido abducida por un grupo de aliens a principios del mes de junio.

De acuerdo a su relato, la mujer de 30 años estaba en su departamento ubicado en Canary Wharf, Londres cuando un grupo de aliens se la llevó.

Según cuenta en su relato, ella estaba cansada de los hombres, tanto que bromeaba con desear ser secuestrada por extraterrestres.

Pronto, la mujer comenzó a soñar casi todas las noches con una luz blanca y con una voz que la llamaba.

“Una noche, una voz en sueños me dijo: ‘Espera en el lugar de siempre’. La noche siguiente me senté junto a la ventana de mi habitación abierta, pero mientras me dormía, un ovni apareció y un rayo me abdujo”

Abbie Bella