Día de las Madres: Le pide perdón a su hijo por maquillarlo feo y vuelve a exhibirlo

En el marcó del Día de las Madres, le pide perdón a su hijo por maquillarlo feo y lo vuelve a exhibirlo en TikTok.

En cosas de mamá, una madre colombiana compartió un recuerdo sin igual de su hijo, un momento casi ridículo pero que hizo reír a muchos.

A través de un video en TikTok, por el Día de las Madres la usuaria identificada como @navitascarolina o mejor conocida por los internautas como ‘La tía resentilia’ compartió una graciosa anécdota que terminó en exhibir a su hijo.

Luego de que esta mamá colombiana hurgara entre sus recuerdos fotográficos en donde encontraría una foto que le trajo de vuelta un gracioso y apenado momento.

“Este es un mensaje para mi hijo Juan Felipe, hoy que estas grande y que ya no te disfrazas, siento mucho nostalgia y me puse a ver fotos del álbum del niño”

En donde por ser Día de las Madres, la mujer contará la vez que su hijo le pidió ya no disfrazarse, pero que lo llevará a maquillar.

Ante esto la madre por ahorrarse unos pesos dijo que ella misma lo haría, por lo que hizo uso de sus “dones artísticos” los cuales simplemente no se dieron en ese momento.

“Te quiero pedir perdón hijo, ese día me dijiste, ‘má hoy no me quiero disfrazar quiero que me mandes a maquillar’ y yo te dije no yo te lo puedo hacer mejor en la casa y no pagamos, perdóname por eso”

La tía resentilia