En la ciudad de Rafaela, Argentina, una mujer explotó de coraje y destrozó varias botellas de vino después de ser despedida del supermercado donde trabajaba.

El acto de rabia de esta extrabajadora quedó expuesto en redes sociales, a través de un breve video que la muestra en el momento exacto cuando deja caer al piso todas las botellas.

Durante el clip se alcanza a escuchar que la mujer grita mientras rompe toda la sección de vinos. El piso del supermercado se ve cómo el piso está inundado con vidrios y vino tinto.

Mujer destroza botellas de vino, luego de ser despedida (@nestorclivati / Twitter)

De acuerdo con la persona que difundió el video en Twitter, la trabajadora se llama Evelin Roldán y laboraba en la tienda Apolo.

Su enfado fue porque alegaba malos tratos de sus patrones , por lo que decidió acabar con decenas de botellas de vino.

Evelin Roldan la ahora ex empleada de Apolo uno de los superchinos de Rafaela, alega presuntos malos tratos que dispararon esta ira. El tema seguirá en la justicia...mira que locura pic.twitter.com/ScstRNuv7Q — Nestor Clivati (@nestorclivati) June 15, 2022

Los usuarios de Twitter no tardaron en cuestionar la actitud iracunda de la mujer. Señalaron que era poco profesional al reaccionar de esta manera.

“Simplemente esta desquiciada, no hay justificación. Si me maltratan me voy y punto, por qué aguantar” o “Es una lástima” fueron algunos de los comentarios que se realizaron sobre este caso.

Cabe señalar que destrozar botellas de vino, le valió a Evelin Roldán de Argentina ser detenida por 30 horas.

Reacción a la mujer que destrozó botellas de vino al ser despedida (@nestorclivati / Twitter)

Mujer que destrozó las botellas de vino tras ser despedida rompió el silencio y explicó lo sucedido

Después de hacer viral en redes sociales, Evelin Roldán dio la cara para explicar por qué tuvo ese ataque de ira y rompió las botellas de vino del supermercado donde trabajaba.

En una entrevista para un medio local, esta mujer aseguró que no tenía un buen salario y que su jefa no le daba buen trato.

“Me pagaban 52 mil pesos (8 mil 604 pesos mexicanos) al mes por 9 horas al día, de lunes a sábados.”

“La encargada nos decía ‘si no les gusta ahí tienen la puerta, váyanse’. Mi familia me veía como llegaba triste del trabajo, llorando.”

Evelin Roldán reconoció que en ese momento se “nubló” y que no fue correcta su manera de actuar. También mencionó que ya no volvería hacer algo así.

“En ese momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el trabajo. Me arrepiento.. porque yo no quería que llegue a tanto...” aseguró