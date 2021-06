Despierta y descubre que cambió su nombre por el de John Cena; ni siquiera es fan

Muchas veces, las bebidas alcohólicas y las apuestas no son una buena combinación, pues nunca se sabe lo que puede pasar durante una borrachera.

En Reino Unido, durante una noche de fiesta, un joven apostó con sus amigos a que cambiaría su nombre por el de John Cena.

El nombre de este joven es Lewis Oldfield, de 23 años, quien despertó después de su noche de fiesta y recordó que gastó dinero para cambiar su nombre por el de John Cena.

Pero lo más curioso de este caso es que el joven ni siquiera es fan de WWE y mucho menos del luchador John Cena.

En una entrevista para el medio británico ‘The Sun’, Lewis explicó que, durante la fiesta, estaba tomando y jugando con sus amigos a la lucha libre.

Lewis explicó que una cosa llevó a la otra y que la idea inicial era hacerse un tatuaje de John Cena, pero decidió cambiar su nombre. “Siempre cumplo con los desafíos”, agregó.

Lewis también reveló que pagó más de mil pesos para tramitar seis documentos como prueba de su nuevo nombre para el banco y otras instituciones.

Finalmente, tramitó un nuevo pasaporte, con un costo de 2 mil pesos, para presentar el apodo de John Cena.

Respecto a su padres, Lewis aseguró que su mamá se tomó con sentido del humor el haber cambiado su nombre por el de John Cena.

Sin embargo, Lewis comentó que no se lo ha dicho a su padre porque es una persona más seria, pero tiene planeado decírselo ya que pretende mantener su nuevo nombre de John Cena.

“De hecho, no me importa el nombre, así que me lo quedaré”

Lewis Oldfield