Si buscas meter alcohol a un festival de música porque no te alcanza para los tragos quizás deberías probar este sándwich que se ha vuelto viral en TikTok.

“Bebiendo en un festival siendo pobre”, se lee en el video donde se observa cómo armaron el escondite del alimento.

De esta forma puedes ahorrar unos cuantos pesitos para que puedas disfrutar y durar más durante los conciertos, pero también puede ser un arma de 2 filos.

Si buscas una forma eficiente para tener una mejor experiencia en un festival quizás esta podría ser tu gran opción.

Video de TikTok (Captura de TikTok/jaime_mndez)

¿Cómo se prepara el sándwich donde se mete alcohol?

Primero que nada tienes que mentalizarte que es posible que esta técnica no es 100 % infalible y podría ser que te revisen exhaustivamente en los conciertos.

Para preparar este gran escondite para meter alcohol tendrás que comprar lo siguiente.

Baguette grande

Trozo de jamón

Botella de alcohol

Papel aluminio

Ahora sí para preparar este singular sándwich tienes que seguir los siguientes pasos.

Cortas el pan a la mitad Le quitas todo el migajón de forma en que se pueda rellenar Coloca una rebanada de jamón envuelta Metes una botella de alcohol de la medida del pan. Envuelves el sándwich en papel aluminio

Listo así ya estarás preparado para entrar al festival de música de tu preferencia. Ten en cuenta que es posible que no dejen ingresar con alimentos, pero sino adelante prueba esta técnica.

Te dejamos el tutorial del video de TikTok

¿Qué dicen los usuarios de TikTok sobre el sándwich?

Los usuarios de TikTok han quedado agradecidos por la acción. En los comentarios han aplaudido la creatividad de las jóvenes que crearon la idea.

“La gente es tan creativa que alucino”, “La creatividad no tiene límites en el alcohol”, “Idea anotada para el futuro”, “No me va a matar la pobreza”, “Life Hack nivel leyenda”, se lee en los comentarios.

Sin embargo, también hay usuarios que afirman que la idea para meter alcohol a festivales es absurda.

“En los festivales que he ido no te dejan meter comida de fuera tampoco”, “En México no te dejan pasar un pancito”, “En ningún festival que he ido permiten entrar con comida”, se lee.