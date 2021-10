Clienta celosa pide que la entrega la haga una fea pues su novio es “ojo alegre”

El caso de un emprendimiento se hizo popular, luego de que una clienta le pidiera que las entregas de sus pedidos las hiciera una persona fea, pues dijo, su novio es “ojo alegre”.

La historia de las emprendedoras del negocio ‘Pichicateria’, se ha vuelto popular por el nivel de celos que la clienta expone. Incluso le dice “quita novios”.

Por medio de Facebook, el emprendimiento de venta de productos para mujeres, “quemó” a su clienta, por la escena de celos que le plantó a la vendedora.

Expuesta el 20 de septiembre, una de las vendedoras de ‘Pichicateria’, publicó capturas de pantalla, en la que su clienta le pide que le entregue alguien fea.

La ‘tóxica’, como la nombra la vendedora, le cuestionó a la emprendedora la manera en que se arregló para irle a entregar sus productos.

La emprendedora se mostró confundida, pues ella aseguraba que en ningún momento se portó grosera; no entendía que era por su atractivo físico.

Esta le explicó que el problema era que su “novio es muy ojo alegre”, y reconoció que, al ser muy celosa, le pide que le entregue alguien fea.

“La verdad yo estoy muy feliz con él y mejor que le entregue el chavo o una fea, tú no por fis… Pero no te ofendas nena, es que a mi las solteras no me dan confianza”.

Clienta celosa reclama a vendedora.