¿Clases en sábado? Confundido lleva a su sobrino a la escuela muy temprano. Su error lo convirtió en protagonista de un video viral.

Los involucrados son el usuario de TikTok Moisés Audeves y el pequeño Abraham, un tío y un sobrino que comparten sus aventuras en la red social de videos cortos.

Los hechos sucedieron a mediados de febrero. Moisés Audeves contó en un video de Tik Tok que su sobrino Abraham se quedó a dormir en su casa.

Como buen tío responsable, el tiktoker contó que al día siguiente levantó bien temprano a Abraham para que se pusiera el uniforme y lo llevara a la escuela.

Incluso, antes de llevar a su sobrino al colegio, Moisés Audeves dijo que le fue a comprar un cubrebocas para cumplir con los protocolos anti Covid-19 de su plantel.

“Lo que pasa es que se quedó a dormir conmigo y no me acordaba que era sábado, y según yo él va a la escuela todos los días. Me levanté y lo desperté, le dije ‘Oye Abraham ¿sabes qué? pues vamos a ir a la escuela”

Moisés Audeves, tiktoker