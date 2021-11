Mujer enfrenta a su acosador en el gym y se vuelve viral (VIDEO)

Mujer enfrenta a su acosador en el gym y se vuelve viral. Una joven deportista publicó en TikTok, el momento en el que se defiende de un hombre que se le acerca de forma irrespetuosa a decirle algo.

La mujer que enfrenta a su acosador en el gym, se llama Chelsie Glason. Ella posteó un clip donde muestra como realiza su rutina y de repente

En la publicación se puede apreciar como la mujer realiza ejercicios con un par de mancuernas color rojo. Sin embargo, un sujeto, que llevaba meses hostigándola, se le acerca.

La mujer ignora a su acosador; quien, ante la nula respuesta, vuelve a comentar algo. No obstante, esta vez ella no se queda callada y le dice que no se acerque. Hecho que provoca que el sujeto se vaya.

El video en cuenta ya con más de 6.6 millones de reproducciones y más de 57, 000 comentarios que celebran lo hecho por la mujer, quien repelió a su agresor.

Algunos usuarios han aplaudido la actitud y valor con que esta mujer enfrentó a este hostigador sexual, que desde meses la molestaba e invadía su espacio para acercarse a ella.

Los internautas también destacaron el hecho de que incluso, en los lugares más comunes, se debe contar con seguridad para vigilar que ninguna mujer se hostilizada mientras hace alguna actividad física.

Mujer enfrenta a su acosador (TikTok)

De igual manera, muchas usuarias indicaron que, por ese tipo de acciones, era necesario que los gimnasios tuvieran espacios sólo para mujeres, ya que era difícil ejercitarse con alguien molestando.

Tal ha sido el impacto mediático que ha recibido este video de la mujer enfrentando a su acosador, que ya hubo consecuencias para el sujeto.

En un comentario fijado en el post de TikTok, se puede leer que el individuo ya fue expulsado del gym para que no vuelva a querer acosar a ninguna otra usuaria.

¿Quién es Chelsie Glason, la mujer que enfrentó a su acosador?

La mujer que enfrenta a su acosador en el gym se llama Chelsie Glason. En TikTok cuenta con 172,000 seguidores y más de 6.8 millones de me gusta en sus publicaciones.

Actualmente, esta valiente deportista aparece con el nombre de usuario @justchesslee. En su perfil se dedica ha subir aspectos de su vida cotidiana.

Asimismo, esta mujer postea sus entrenamientos en el gym, donde muestra su evolución en cada una de las rutinas que ejecuta para cuidar de su salud y su físico.