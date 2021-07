Es bien sabido que la mayoría de los empleados de Cinépolis son adolescentes o adultos jóvenes.

Probablemente sea esa la razón por la que a algunos empleados les cuesta mantenerse alejados del celular en sus horas laborales.

Tal es el caso de Ricardo, un usuario activo de Twitter, quien trabaja en Cinépolis

Un joven llamado Ricardo, quien en redes sociales se hace llamar “Richiquito”, se volvió tendencia este 22 de julio.

Todo luego de que publicara una captura de pantalla, donde su jefe le estaba llamando la atención.

La situación comenzó cuando Ricardo publicó una foto en sus redes sociales de él mismo con el uniforme de Cinépolis.

La fotografía estaba acompañada de un texto en el que se podía leer que “estaba haciéndose pendejísimo” dentro de su horario laboral.

Sin embargo, la gracia le duró poco; pues inmediatamente le llegó un mensaje de su jefe, con la foto que él mismo había publicado, como evidencia.

En el texto que le mandó su jefe se puede leer cómo le explica al joven que el Community Manager le habría enviado esa foto por correo.

Además de que, a pesar de que lleva puesto el cubrebocas, se puede notar que es él.

Finalmente, el jefe le pide a Ricardo verlo antes de que inicie su turno.

Por su parte, el joven empleado de Cinépolis, publicó la captura de pantalla en su cuenta de Twitter, acompañada de un texto que decía “Mi carrera como cinepolito duró poco”.

Unas horas después de haber realizado la primera publicación, el joven Ricardo dio a conocer que su jefe no lo despidió.

Aunque no ofreció detalles acerca de la llamada de atención por parte de su jefe, el joven indicó que “no lo corrieron” y que “todo fue un chascarrillo cibernético”.

El empleado de Cinépolis acompañó esta segunda publicación con el hashtag #siemprecinepolito.

“Hola amigos no me corrieron, no pasó nada. Todo fue un chascarrillo cibernético #siemprecinepolito”

Usuario de Twitter @psychohigh_