México.- Carlos Sandoval Leyva, exvocero de la Secretaría de Salud, exhibió a Cinépolis por no hacer respetar, en el marco de la pandemia de Covid-19, la sana distancia en las filas de sus clientes.

En su cuenta de Twitter, Carlos Sandoval acusó a Cinépolis por no contar con el personal suficiente y así evitar que las filas se hagan largas en dulcería y taquilla.

En este sentido, Sandoval Leyva publicó un video tomado en la sucursal de la plaza comercial Galerías Pachuca.

En las imágenes, se aprecia una larga fila de personas sin guardar sana distancia en la sección de dulcería de Cinépolis.

“@Cinepolis así no! Por no contratar personal suficiente, las filas son mayores en su sucursal de @GaleriasPachuk tanto en taquilla como en dulcería”

Sin embargo, tras exhibir las largas filas sin sana distancia en Cinépolis, Carlos Sandoval fue abordado por un empleado que se identificó como Arturo y por empleados de seguridad de la empresa.

Dicho personal de Cinépolis le reclamó por grabar video de la situación, además de solicitarle que les entregara su teléfono celular.

En su publicación, Carlos Sandoval comentó que se negó a entregar su teléfono y advirtió que procederá legalmente por la situación.

“La pandemia le vale a @Cinepolis el empleado “arturo” y personal se seguridad, me abordaron me reclamaron por tomar el video y me dijeron que les entregara mi celular. No se lo di. Procederé legalmente”.

Carlos Sandoval Leyva. Empresario