Gerard Piqué sigue envuelto en escándalo, pues su supuesta amante y causante de su polémica ruptura con Shakira, rompió el silencio para dar a conocer su versión de los hechos.

La supuesta amante de Gerard Piqué habló tras ser señalada como la culpable de que el futbolista español del FC Barcelona terminase su relación con Shakira después de 12 años juntos.

La ‘tercera en discordia’ que es señalada por los medios como el interés amoroso de Piqué, resulta tener un empleo como camarera en una de las empresas del defensor central del FC Barcelona.

Aunque, cansada de ser objeto de la crítica y hostigamiento de la prensa, la ‘principal sospechosa’ decidió enviar un comunicado a la televisión para ponerle fin a la polémica en la que también se ha visto envuelta.

Gerard Piqué lamenta la nueva derrota del FC Barcelona (Manu Fernandez / AP)

Supuesta amante de Piqué aclara que “no conoce al futbolista español”

Tras semanas llenas de señalamientos hacia su persona, la joven que ha sido puesta como la ‘amante’ de Gerard Piqué habló para sacar a la luz la verdad.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué , me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales” inició.

“ No soy yo y no lo conozco , así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda” explicó la joven.

La mujer dijo no entender el motivo de ser vinculada con el escándalo de la infidelidad de Piqué que desembocó en el final de su relación con Shakira, pero reveló que muy pronto se sabrá quién fue la verdadera culpable.

“ Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve , espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa” concluyó.

Gerard Piqué (Eric Alonso / Mexsport / MEXSPORT)

Gerard Piqué celebraría su ‘soltería’ con compañero del FC Barcelona

El paparazzi español, Jordi Martín habló en el programa de televisión Socialité sobre cómo festeja Gerard Piqué su ‘soltería’ con uno de sus compañeros en el FC Barcelona.

Según comenta Jordi Martín, Piqué saldría a la disco todas las noches para despilfarrar cerca de 40 mil pesos con su compañero en la escuadra catalana, Riqui Puig.

“Yo llevo 12 años siguiendo a Gerard y Piqué es muy conocido en Barcelona, pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig” comentó Martín.

“E stá gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada” confesó.

