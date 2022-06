Maryfer Centeno lo hace de nuevo, la famosa grafóloga nos dice si Shakira perdonaría una infidelidad, su firma lo revela.

A través del programa Gustavo Adolfo Infante TV, Maryfer Centeno asegura que la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué era inevitable debido a que él tiende a ser infiel.

Incluso, analizando su lenguaje corporal de Shakira y Gerard Piqué, en este caso mediante dos fotografías que muestran los inicios de su relación y los últimos meses, se nota un distanciamiento entre ambos.

“En el primer momento de la relación las cabezas se juntan y hasta parece que las bocas se están buscando. Ella está totalmente entregada y en la foto reciente, Shakira no refleja una sonrisa sincera. Él es quien se acerca a ella” Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Shakira y Gerard Piqué

Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Shakira y Gerard Piqué (Captura de pantalla / Gustavo Adolfo Infante TV)

Firma de Shakira revela si es o no infiel

Asimismo analiza la firma de Shakira, trazos en los que sobresale la palabra “Shak” debido a que la artista es una mujer muy independiente.

La firma empieza con triángulos por lo que Shakira no perdonaría una infidelidad fácilmente , por tanto no perdonaría una traición.

Su firma incluye un punto, por lo que “Shakira es una persona que da todo, pero cuando te lo quita también quita todo. Como persona es muy generosa, sabe escuchar, es desconfiada y muy cauta sobre con quien se relaciona”.

Firma de Shakira (Captura de pantalla / Gustavo Adolfo Infante TV)

Gerard Piqué es infiel, lo echa de cabeza su firma

Observando la firma del futbolista Gerard Piqué, la grafóloga concluye que él es infiel debido a que su escritora es rápida lo que indica que aprovecha las oportunidades para ser infiel.

Así como divide su firma con un trazo porque se está reafirmando constantemente. “Gerard Piqué tiene una letra infantil, es una persona que tiene características de ser infiel e infantil”, señala Maryfer Centeno.

Firma Gerard Piqué (Captura de pantalla / Gustavo Adolfo Infante TV)

Finalmente, enfocándose en las fotografías que al futbolista le tomaron mientras se besaba con una mujer a la orilla del mar, la experta en analizar la letra, los trazos y el lenguaje corporal, indica:

“Podríamos pensar que hay una relación entre ellos. Yo no me llevo así con mis amigos y como dice Yuridia: ‘Los amigos no se besan en la boca’”, indica y reprueba que el deportista fuera muy atrevido al dejarse ver en público.

“Hay una relación, hay atracción y atracción sexual o como le quieran decir”, remata.