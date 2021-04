Ayanna Williams, la mujer con las uñas más largas del mundo, decidió cortarlas tras 28 años dejándolas crecer.

Después de casi 30 años, Ayanna Williams, quien tenía el record Guiness por las uñas más largas del mundo, decidió despedirse de ellas, cortándolas.

Ayanna Williams fue reconocida oficialmente por el libro Guinness World Records en 2018, en dicho momento sus uñas alcanzaban una longitud de 5.764 metros y se necesitaban de 20 horas de servicio de manicura y más de dos frascos de esmalte para su tratamiento.

Tras tres años perteneciendo al libro de records más importante de Estados Unidos, Ayanna Williams decidió cortar sus uñas para tener un cambio en su vida.

Llevo varias décadas dejándome crecer la uñas. Estoy preparada para una nueva vida. Sé que las voy a echar de menos, pero ya es hora de que se vayan. Ayanna Williams en entrevista con Guinness Worlds Records

Ayanna Willliams batió su propio record de las uñas más largas del mundo

Conocida como “la mujer con las uñas más largas del mundo”, Ayanna Williams, fue la encargada de abatir su propio record , pues cuando decidió cortarlas su manicurista se tomó a la tarea de medirlas, obteniendo un resultado de 7.33 metros de longitud .

Desde hace 28 años, Ayanna Williams había dejado crecer sus uñas, las cuales se han convertido en parte de su personalidad y en su accesorio favorito.

En la actualidad ocupaba de 3 a 4 esmaltes para lograr una cobertura homogénea en sus uñas.

La dificultad de tener las uñas más largas del mundo

Ayanna Williams reconoció que el ser la mujer con las uñas más largas del mundo estableció una serie de dificultades en su día a día, como:

Lavar los platos

Tender la cama

Uñas más largas del mundo Guinness Worlds Records

Con mis movimientos tengo que ser cuidadosa. Usualmente antelo el siguiente paso que voy a dar para asegurarme de no romperme una uña. Ayanna Williams en entrevista con Guinness World Records

La despedida de Ayanna Williams a sus extravagantes uñas

Después de dos años de llevar el nombramiento de la mujer con las uñas más largas del mundo, Ayanna Williams decidió dar el siguiente paso en su vida y recortarlas .

La Dra. Allison Readinger, fue la encargada de cortar sus uñas con ayuda de un pequeño esmeril.

Reconoció que se encontraba entusiasmada por cortar sus uñas, además anhelaba el poder hacer diferentes actividades sin tener que detenerse por conservarlas intactas.

Al anunciarle que sus uñas serían conservadas y expuestas en el museo Ripley’s Believe It or Not! En Orlando, Florida, Ayanna Williams se mostró entusiasmada por saber que tendría un legado que mostrarle a las futuras generaciones de su familia.