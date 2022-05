Así es como suena ‘El Amor Soñado’ de Los Tucanes de Tijuana cantada en inglés, de acuerdo con un video de internet.

En internet ha popularizado la rara versión de la canción ‘El Amor Soñado’ , que suena muy diferente a la versión en español, pero al menos ahora hay idea de como suena.

Los Tucanes de Tijuana podrían agarrar esta versión para sus próximos conciertos en Estados Unidos.

Gracias al internet nos quedamos sin la duda de como suena la canción ‘El Amor Soñado’ en inglés. La mujer se viralizó por traducir una canción en TikTok.

Ahora no habrá ninguna excusa para que tu primo que sabe inglés no se eche el palomazo durante la próxima fiesta.

¿Cuándo se estrenó ‘El Amor Soñado’ de Los Tucanes de Tijuana?

La versión original de la canción ‘El Amor Soñado’, fue estrenada en los años 2000, incluida en el álbum ‘Me gusta vivir de noche’. La canción es la número 2 del álbum.

Junto a la canción se estrenó un vídeo que se volvió un clásico de la agrupación de música regional mexicana.

La versión del video original se encuentra a través de YouTube, donde se puede observar el particular estilo que definió a Los Tucanes de Tijuana y cuyas canciones ya hasta se traducen en inglés.

¿Qué dice la letra original de ‘El Amor Soñado’ en comparación con la versión en inglés?

Está claro que algunas canciones y especialmente las de Los Tucanes de Tijuana no están hechas para ser traducidas en inglés.

La canción original de los Tucanes de Tijuana habla sobre un amor imposible, sobre todo un hombre que busca expresar sus sentimientos, pero le es difícil expresarse con palabras simples.

La letra original de ‘El Amor Soñado’ en español dice:

“Necesito que sepas que te quiero

Necesito que sepas que te adoro

Y que me gustaría dormir a tu lado

Despertar contigo, acariciarte todo

Lo que está prohibido”

De acuerdo con el sitio ‘Musicmatch’, la canción en inglés se traduce así:

“I need you to know that I love you

I need you to know that I adore you

And that I would like to sleep next to you

Wake up with you, caress you all

What is prohibited”