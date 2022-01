Abuelita pide sesión de fotos; ofrece pagar con manzanas (FOTOS)

Abuelita pide sesión de fotos; ofrece pagar con manzanas, lo que ha enternecido a todos en redes sociales.

Hoy en día existen un sinfín de historias en internet que cautivan el corazón de los internautas, por lo dulces que son. Tal es el caso de la abuelita a continuación.

Pues ella logró conquistar la cámara de un fotógrafo, gracias a su naturalidad y espontaneidad; por lo que él decidió compartir la inusual historia con todos sus seguidores en redes sociales.

Recientemente comenzó a viralizarse el caso de una abuelita que se encontró con un fotógrafo en las calles de Saltillo, Coahuila. Al verlo, se animó a pedirle una sesión de fotos.

Pero lo verdaderamente sorprendente de la historia es que como la mujer no llevaba dinero, le ofreció pagarle con manzanas, lo que ha conmovido a todos los internautas.

Fue el usuario de redes sociales, identificado como Pedro Ovalle, quien relató lo sucedido por medio de su cuenta de TikTok y de Facebook.

De acuerdo con lo que él ha contado, se encontraba tomando fotografías cerca del centro de Saltillo, cuando se encontró con la mujer.

Ella le comentó que cuando era joven le encantaba posar para las fotografías, entonces él accedió a capturarla.

Fue de ese modo que posó de lo más sonriente y natural, mientras el fotógrafo la retrataba desde diferentes ángulos y planos.

“Me encontré a esa abuelita muy carismática mientras tomaba fotografías y ella me dijo que si cobraba porque tenía muchas ganas de una fotografía, pero que no tenía dinero pero si unas manzanas; eso fue lo de menos y la capture para siempre, eso no evito que saliera muy chula”

Facebook: Pedro OBfirê