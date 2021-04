Con 1.8 millones de seguidores, la abuelita ha mejorado las ventas en su negocio gracias a sus videos en TikTok



María Monteza, mejor conocida como ‘La abuela Josua’, es una famosa estrella en TikTok que ha conmovido a los usuarios con sus divertidos y tiernos videos.

La abuelita, originaria de Perú y con 68 años de edad, no solo encontró en TikTok una nueva forma de disfrutar sus ratos libres; las ventas en su negocio de comida y de pulseras también mejoraron gracias a su fama en la plataforma.

La fama en TikTok ha ayudado a la abuelita a tener más ventas en el negocio

Con ayuda de su nieto Sasa Cavagni, de 20 años, la abuelita ha aprendido a manejar y crear contenido viral para TikTok . De acuerdo con el joven, María Monteza disfruta “hacer un poco de comedia y baile” en cada uno de sus videos.

Además, este pasatiempo ha fortalecido más su relación familiar .

“Siempre hemos tenido una bonita relación. Hay amistad, hay camaradería. Los dos somos muy chistosos. Y siempre, por sobre todo, hay mucho respeto.” Sasa Cavagni

Si bien la abuelita ha acumulado más de 1.8 millones de seguidores en TikTok, el mayor beneficio tras su fama ha sido el aumento de ventas en su negocio de comida y de pulseras.

“Ya muchas personas me han reconocido en la calle y me saludan, también diseño pulseritas y sí me han comprado gracias a esta plataforma.” Abuelita María Monteza

Abuelita es una estrella en TikTok

Desde el año 2020, María Monteza se unió con otro de sus nietos para crear videos divertidos para la familia. Sin embargo, ellos nunca imaginaron que la abuelita se convertiría en una de las estrellas más populares de TikTok

“Hacíamos videos para la familia, para entretenernos entre nosotros. Grabábamos y lo compartíamos en nuestro círculo y un día un video se hizo viral.” Abuelita María Monteza

Según se lee en la descripción de su cuenta de TikTok ( abuelajosua ), la mujer disfruta compartir momentos de comedia, cocina y baile, para todos sus seguidores.

“Me siento contenta, hay gente que a uno le levanta la moral con sus lindos comentarios. Yo soy alegre, juguetona y la pasamos bien haciendo TikTok. Así nos entretenemos y alegramos a mucha gente.” Abuelita María Monteza