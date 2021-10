Recientemente se dio a conocer el caso de una abuelita que se graduó de la universidad a sus 93 años de edad. Quien la mostró en sus redes sociales fue su nieta, asegurando estar realmente orgullosa de ella.

Esta abuelita rompió con todos los paradigmas, demostrando que, sin importar la edad, nunca es tarde para realizar u sueño.

Nieta muestra que su abuelita se gradúa de la universidad a sus 93 años en sus redes sociales

El pasado 19 de octubre, una usuaria de Twitter, identificada con el nombre de @RsMaricruz , publicó una serie de fotos en donde muestra a su abuelita graduándose de la universidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la misma joven, la abuelita cursó la licenciatura de Administración de Empresas y la culminó a sus 93 años de edad.

Además, la usuaria detalla que “no se cansa de presumirla”, haciendo referencia a lo orgullosa que se siente de ella.

En la primera imagen podemos ver a la abuelita usando una toga y un birrete mientras muestra una ligera sonrisa ante la cámara.

Abuelita se gradúa de la universidad a sus 93 años (@RsMaricruz/Twitter)

Por si esto fuera poco, la nieta también dejó saber que no solo se había graduado; sino que además obtuvo las mejores calificaciones, acompañando esta afirmación con una fotografía de su lista de materias con las notas obtenidas.

Abuelita se gradúa de la universidad a sus 93 años (@RsMaricruz/Twitter)

Finalmente, la joven mostró una última foto en donde se le puede ver a la abuelita sosteniendo en sus manos su título, el cual indica su acreditación como licenciada en Administración de Empresas.

Asimismo, se le puede ver una reluciente sonrisa, la cual deja ver lo satisfecha que se siente con su logro.

Abuelita se gradúa de la universidad a sus 93 años (@RsMaricruz/Twitter)

Como era de esperarse, la publicación de Twitter generó un sinfín de comentarios por parte de los demás usuarios, quienes indudablemente quedaron conmovidos por el logro de esta abuelita.

“Eso, más que hermoso, es fantástico. Dice muchísimo del entorno de su vida”.

“Yo aquí a mis 32 chillando con la prepa, y queriendo mandar todo muy lejos. Tu abuelita me inspira, muchas felicidades”.

“Si todos los adultos tuvieran su determinación y ganas de seguir teniendo aspiraciones y logros, ¡PFFFFF! Mil aplausos”.

“Ahora sí ya tiene los años de experiencia que solicitan las empresas SHE IS AN ICON. Que orgullo”.

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.