La historia de una joven que tuvo una épica confusión entre Fito Paez y un desconocido que vio en la calle, se hizo viral en redes sociales.

Vía Twitter, un amigo de ella contó cómo ocurrió el gracioso encuentro con el supuesto Fito Paez.

Resulta que, sin asegurarse de a quién le había pedido el abrazo, la joven creyó que estaba viviendo el sueño de toda fan de Fito Paez.

En Twitter se hizo viral la historia de una joven que, en el peor “oso” de su vida, se confundió con Fito Paez y un desconocido que vio en la calle.

Por si esto fuera poco, hasta le pidió un abrazo para ser la envidia de todos.

“Todavía estoy riéndome”, se lee en el tuit que es viral.

Un amigo que fue testigo del bochornoso encuentro, contó con lujo de detalle cómo fue la confusión con Fito Paez.

Según dice, aun no puede creer que la joven abrazara a un desconocido en medio de la calle.

Luego de unos segundos en medio del emotivo abrazo, la joven seguía sin darse cuenta de que no era Fito Paez.

Hasta que le desconocido le hizo la gran pregunta: “¿nos conocemos?”.

“Ella lo mira bien, no era Fito (Paez). Y ella le dice no, no. Y se va (…) todavía estoy riéndome.”

