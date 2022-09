No sé si Ludwig van Beethoven sea el músico más importante de la historia. Carezco de conocimientos para siquiera intentar discutirlo.

Si se debatiera lo anterior, habría expertos que estuviesen de acuerdo con tal juicio. Otros pensarían que Wolfgang Amadeus Mozart ha sido más influyente. En la polémica no faltarían partidarios de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Piotr Chaikovski, Richard Wagner… Y, desde luego, con argumentos sólidos sobrarían especialistas que pondrían en ese nivel a John Lenon y Paul McCartney.

Los integrantes de Grupo Firme no estarían en la referida competencia. Como bien dijo Héctor Palacio en su columna de SDPNoticias, ellos no son un fenómeno musical, sino social. Por eso llevaron al Zócalo de la Ciudad de México a 280 mil personas. Reunir a una multitud tan grande no lo hace cualquiera. Merecen un reconocimiento Eduín Caz, Jhonny Caz, Abraham Hernández, Dylan Camacho, Joaquín Ruiz, Christian Téllez y José Rubio.

A pesar de lo impresionante que fue el Zócalo con 280 mil almas cantando con Grupo Firme, creo que el del pasado fin de semana no ha sido el evento más trascendente celebrado en la Plaza de la Constitución. Tal vez ni siquiera el que más gente ha juntado. Pienso que hubo más asistentes a dos marchas de protesta encabezadas por Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas relacionadas con el desafuero. La otra tuvo que ver con el enorme descontento de la sociedad mexicana por el fraude de 2006.

BTHVN2020

Voy a hacer aquí una propuesta al presidente de México, sin duda un personaje histórico; a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, mujer culta y comprometida con las mejores causas, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la eficaz funcionaria que llevó a Grupo Firme al Zócalo y que ha estado en todas las movilizaciones importantes de AMLO en esa maravillosa plaza.

Fue una idea que al finalizar 2019 discutí con el tenor Héctor Palacio. Publiqué el artículo “BTHVN2020. ¿Inviable celebrar en la 4T el año de Beethoven? ¿Imposible modificar tantito el Himno Nacional?”.

Un mes después, Palacio propuso un programa para homenajear al extraordinario compositor: “Beethoven para AMLO y la 4T; propuesta de programa; #BTHVN2020 (Video)”.

Recordemos que BTHVN2020 fue algo así como una marca, sin fines de lucro, que se diseñó para homenajear a Ludwig van Beethoven en todo el mundo a propósito de su 250 aniversario.

Algo se hizo, pero no lo que merecía el genial músico. La pandemia lo impidió. El covid ya no es tan dañino, pero el mundo no ha podido volver a la normalidad previa a 2020. Lo impide una guerra en Europa que amenaza a todo el mundo.

Se necesitan llamados a la paz . El presidente López Obrador ya hizo una propuesta, que ojalá tomen en cuenta las naciones en conflicto. Andrés Manuel puede hacer algo quizá más notable, sin duda con la ayuda y la asesoría de Beatriz y Claudia: un concierto en el Zócalo que culmine con el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven que contiene la “Oda a la alegría” de Friedrich Schiller .

Ese es, por cierto, el himno de la Unión Europea. Los países que la integran eligieron la “Oda a la alegría” porque alude a la fraternidad y a la solidaridad universales, al ideal de hermanar a todas las mujeres y a todos los hombres.

Homenaje a Ludwig van Beethoven en el Zócalo; propuesta

(Volví, con Héctor Palacio, a la idea de homenajear a Beethoven en la Plaza de la Constitución con decenas de miles de personas, a las que solo AMLO puede convocar para un acto cultural. Le pedí a Héctor una propuesta para publicarla y me la envió. La transcribo enseguida).

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una presencia cada vez mayor en política exterior y política internacional, tanto en su relación con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, como en su liderazgo evidente en Latinoamérica. Por otra parte, también ha realizado propuestas de bienestar y paz ante la Organización de Naciones Unidas. La más reciente, en relación al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, una propuesta de pacificación basada en el humanismo.

En diciembre de 1989, Leonard Bernstein dirigía la Filarmónica de Berlín para celebrar la caída del muro de dicha ciudad y la apertura de la Puerta de Brandenburgo. El canto del poema de Schiller, “Oda a la alegría”, resonó con llanto y felicidad con la música de Ludwig van Beethoven: “¡Todos los hombres serán hermanos!” (Alle menschen werden bruder). Uno de los actos más humanos y dichosos de los tiempos modernos.

2020 celebraría el 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán. Algunos propusimos que, además de las verbenas populares del Zócalo para festejar el triunfo del 1º. de julio de 2018 o en ocasión de algunos de los informes anuales, el presidente decidiera realizar un homenaje a Beethoven a la vez que se ofrecía un canto de hermandad y paz a México y el mundo. Pues bien, no imaginábamos que la pandemia del Covid-19 impediría esa posibilidad pues el mal suspendió el homenaje universal a Beethoven.

2022 , una vez que la dolorosa pandemia ha ido disminuyendo drásticamente, sería el año ideal para llevar a cabo dicho homenaje. El 1º. de diciembre, cuando se cumpla el cuarto aniversario de la asunción del gobierno de la República por AMLO y la fecha de inicio del proceso de transformación democrática en el país. He aquí una propuesta preliminar de programa, que incluye compositores mexicanos y obras muy populares, y cierra con el gran canto del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Programa preliminar:

1. Sensemayá. Silvestre Revueltas

2. Sinfonía India. Carlos Chávez

3. Huapango. Juan Pablo Moncayo

4. Sones de Mariachi. Blas Galindo

5. Danzón No. 2. Arturo Márquez

6. Salón México. Aaron Copland

PAUSA

7. Novena Sinfonía, Cuarto Movimiento. Ludwig van Beethoven

La orquesta bien puede ser la Filarmónica de la Ciudad de México. Coros de la Marina y el Ejército, entre otros; incluso voluntarios.

(No lo menciona Palacio, pero en un evento tan grande, frente a tanta gente, la orquesta debería dirigirla una mujer. Hay mexicanas capaces de hacerlo).

Comité organizador:

Propongo un comité organizador para discutir la idea de Héctor Palacio, mejorarla y ejecutarla:

Beatriz Gutiérrez Müller.

Claudia Sheinbaum.

Claudia Curiel de Icaza (secretaria de Cultura CdMx).

Eduardo García Barrios (director de orquesta).

Héctor Palacio.

El Himno Nacional, mejorarlo quitándole lo guerrerista.

En 2020 escribí lo siguiente acerca de la necesidad de que se cambie la letra del Himno Nacional:

√ El pasado domingo asistí con mi nieto mayor al informe de Andrés Manuel en el Zócalo. Me emocionó ver al niño cantar nuestro Himno Nacional con toda seriedad y patriotismo.

√ Me conmueve el himno que une a todos los mexicanos. Pero desde hace años me pregunto por qué no cambiamos un poco la letra. ¿No valdría la pena en vez de llamar a los mexicanos a la guerra, invitarlos a la paz? ¿Sería imposible que poetas actuales modificarán un poco la letra creada por Francisco González Bocanegra, adecuada quizá para otro momento histórico, pero no para el actual?

√ Espero que por criticar el belicismo de nuestro Himno Nacional no se me considere un mal mexicano. Mucha gente se resiste a cantar los himnos de su país por no estar de acuerdo con lo que expresan. Uno de los mejores amigos extranjeros del presidente López Obrador, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, alguna vez no cantó en público el God Save the Queen —himno del Reino Unido— porque rechaza la monarquía. Se le criticó, pero cumplió con su conciencia.

La 4T, que todo lo está cambiando en México, debe cambiar un poquito el Himno Nacional. Ya no más “mexicanos, al grito de guerra”, sino “mexicanos y mexicanas, algo grito de paz” .

Creo que Beatriz Gutiérrez conocerá poetas capaces de actualizar el Himno Nacional, pacificarlo y quitarle lo machista sin que pierda su belleza ni su esencia.

Desde luego, Andrés Manuel para esto sí debería organizar una gran consulta popular. Coordinada por el INE o no, lo mismo da. Ya sería cosa del poder legislativo modificar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Un himno para la guerra no es adecuado cuando se busca la paz.