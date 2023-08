Me he detenido bastante a escribir en otras ocasiones las cosas que me parecen erróneas y negativas en la forma de ser y de hacer campaña de Claudia Sheinbaum. También he señalado otras tantas de Xóchitl Gálvez.

Hoy por hoy no podemos evitar pensar y tener la certeza de que Claudia Sheinbaum ya no va sola por la silla presidencial.

Muy junto a ella, va caminando Xóchitl Gálvez, pero sorpresivamente aparece otra dama en el escenario y ella es Beatriz Paredes. Para mi gusto es la única mujer rescatable del PRI. Una mujer de mucha pieza para tal partido político. Pero parece que hoy por hoy no importa tanto el partido sino el político, por eso es que Beatriz ha logrado lo que no muchos políticos logran, que no se le vea tan de la mano con el PRI.

Si bien hay muchas encuestas que sitúan a Claudia Sheinbaum separándose de Xóchitl por un amplio margen, también hay otras que sitúan a Xóchitl a la par de Claudia y en estas encuestas invariablemente se vislumbra una sorpresa a Beatriz Paredes.

Sea como sea, están las tres en la contienda, eso es innegable... No tan lejanas unas de la otra.

No tanto si hablamos de una candidatura presidencial. Ya resuenan sus nombres en todos los rincones del país. Y hay algo que es mucho muy claro y que también es evidente: Sí o sí tendremos una mujer presidenta por primera vez en este país.

Esto debería de ser motivo de alegría para absolutamente todas las mujeres de este país... ¡Es un logro inimaginable!

Porque no hay ahora un solo candidato hombre que esté cercano a ellas ni ninguno lo estará, eso creo. De esta manera, sé que no hay posibilidad alguna de que tengamos presidente para el 2024. Tendremos a una presidenta.

Me pregunto si esto no le alegra a Xóchitl Gálvez aún sabiendo que pueda perder.

Me pregunto si esto no le alegraría a Claudia Sheinbaum si Xóchitl la rebasa y le gana. ¿Qué piensa Beatriz ? Casi no la he escuchado hablar de sus sentimientos e ideas. No termina por hacerse oírle su voz

Es tiempo de mujeres y esa es la esperanza de nuestro país. Por eso es que también me alegra ver que Claudia Sheinbaum no ha querido golpear a Xóchitl Gálvez. Ese trabajo lo está haciendo el presidente más feminista de todo los tiempos.

Quizá incluso intuyo que el presidente le habrá dicho a Claudia: “Tú no golpees políticamente a Xóchitl, porque te van a acusar de que no eres feminista ni sorora, eso déjamelo a mí”.

Y ante tantos embates del presidente contra Xóchitl por supuesto que ella se está defendiendo con todos los recursos que tiene.

Pero el presidente lanza la pedrada y esconde la mano, diciendo que “yo no he ejercido violencia de género contra Xóchitl”, lo cual todos sabemos que sí lo ha hecho.

Hoy sorprendentemente en su mañanera el presidente acusó que el también recibe violencia política y cuestionó si esa violencia no era violencia de género también. Todavía Obrador no golpea tan fuertemente a Beatriz Paredes porque no le representa una genuina amenaza. Pero tristemente no tarda.

Para no variar el presidente se victimizó.

En un país donde diariamente muchas mujeres pierden la vida, feminicidios le llaman, aunque el presidente no quiera aceptar el término.

Es de verdad aterradora la conducta del presidente. Totalmente irreprochable.

Xóchitl también se ha mantenido al margen de golpear políticamente a Claudia. Y a ella nadie le dice lo que debe o no decir. Esa es la diferencia que veo entre claudia y Xóchitl.

Incluso Xóchitl ha asegurado que no piensa hablar mal de Claudia Sheinbaum ni atacarla lo que reste de la “competencia”.

Reconoce en ella su preparación y su experiencia y no dirá nada más.

Es un buen acuerdo, un buen pacto entre mujeres.

A mí me encantaría que entre las tres se pudiera construir una sola mujer. Resulta imposible, pero me gusta imaginármelo... Porque las tres tienen cosas buenas, valiosas.

Claudia sabe mucho de ingeniería, conoce cómo nadie la Ciudad de México, una de las ciudades más complicadas del mundo.

Y Xóchitl tiene una amplia experiencia como política. Conoce muy bien las carencias de las poblaciones indígenas más olvidadas y sabe cómo legislar.

Beatriz Paredes tiene toda la conciencia política, toda la experiencia. Todos estos años transitando por el mundo de la política, sin temor a equivocarme quizá de las tres es la que tenga más experiencia.

En cuanto a las campañas políticas, han sido muy atinadas las que sus asesores le han hecho a Xóchitl Gálvez. Son videos conformados de Inteligencia Artificial que resultan realmente bellos a la vista, son digeribles y realmente muy emotivos. Ese ha sido un éxito de Xóchitl que tampoco podemos negar.

Me ha faltado ver más a Beatriz Paredes. No le he visto algo que me impacte en realidad de ella. Incluso intentó copiarle un poquito a Xóchitl en estas como cápsulas llenas de color y de vida que le han resultado tan exitosas a Xóchitl.

Claudia Sheinbaum aún no ha logrado encontrar una campaña política que la reviva o que le dé un nuevo impulso. Sus asesores deben de estar rompiéndose la cabeza pensando qué de diferente pueden hacer para que su campaña no resulte lo mismo que todas las demás campañas políticas: Aburridas, con los mismos discursos, la misma gente, acarreos, porras y ya está.

Creo que el éxito de Claudia radicaría en que ella fuera más ella.

Pero seguíamos viendo en ella la sombra de Obrador y justamente eso es lo que tiene que cambiar.

Recuerdo que la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, fue grabada bailando, aplaudiendo y bebiendo cerveza en una fiesta.

Ella ya contaba con bastante popularidad pero este video que se filtró puso de cabeza a millones porque el país se dividió entre quienes la criticaron y solicitaron su renuncia y quienes la apoyaron por haber sido transparente y sin filtros. Era una mujer divirtiéndose como tantas otras.

Esto fue en en 2022. Ahora acaba de anunciar su divorcio con una persona con la que estuvo casada casi 19 años ella realmente fue muy joven cuando obtuvo el cargo de primera ministra, 34 años de edad, eso la humaniza.

Es la mujer más joven en ejercer ese espacio político en el mundo.

Hoy por hoy continúa ejerciendo y probablemente vengan cambios para ella pues en Finlandia son tiempos de mandos políticos.

No estoy diciendo que Claudia se ponga a cantar, y a beber bailando. Solo que creo que una imagen muchísimo más natural le vendría bien.

El presidente le quiso dar la mano convirtiéndola en su sombra y le hizo muchísimo daño.

Por más que los pbradoristas han querido crear el mismo cuento contra Xóchitl, acerca de qué Claudio X. González es el que la manipula y le dice qué hacer, la verdad es que no hay una sola prueba de ello.

El presidente y Claudia se equivocaron en estar mucho tiempo muy unidos e incluso se les notaba este vínculo afectivo entre un padre y una hija. Casi tomados de la manita.

De esa imagen aún no se puede desprender Sheinbaum. Ella debería de aprender de Xóchitl que las cosas pueden ser más relajadas sin caer en la indiferencia.

Y ambas aprenderle mucho a Beatriz Paredes.

Xóchitl debería de aprender de Claudia que su tenacidad no se rompe. Posiblemente no lo sé, quizá viéramos a Xóchitl dimitir en algún momento de la contienda.

Eso será imposible que pase con Claudia Sheinbaum. Se le ha metido en la cabeza y en el corazón ser Presidenta de México.

Pero antes debe de ser abierta con la oposición.

Xóchitl también debería de ser abierta con los obradoristas y aceptar el diálogo con ellos.

Hasta ahora no he visto que haya acudido con nadie de la 4T o algún medio con tendencia izquierdista para que sea entrevistada.

A esos mounstros tendrán que enfrentarse ambas.

Ahí tendrán que utilizar toda su capacidad emocional para gestionar los ates y las preguntas con ponzoña. Saben que de eso se trata la política tristemente también.

Veremos si algo nos sorprende de ambas. Porque ya necesitamos un poco más de propuestas que de videos. Ya necesitamos ver a dos candidatas que sepan qué ofrecerle a este país y cómo enfrentar a los que no las aceptan.

Ambas son amadas por miles pero también no simpatizan con miles.

Qué bonita idea que fueran en unidad. Qué ilusa soy…

Será un gran reto que tendrán que afrontar. Esas cosas no se pueden evadir ni evitar.

Veremos qué sucede rumbo a la casi recta final del 2023.

Porque no me pueden negar que una vez que llega septiembre, el resto del año parece que se fuga entre las manos. La carrera presidencial ya empezó.

Es cuanto.