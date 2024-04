Si alguna persona esperaba aún que la oposición enmendara un poco el camino cuando ya vamos a la mitad de las campañas presidenciales... Esta fue una esperanza en vano.

Mientras que Claudia Sheinbaum y en un muy lejano segundo lugar, el señor que no es Samuel Garcíal, el tal Álvarez de MC, hacen eventos en plazas públicas y escuelas, Xóchitl y su equipo “liderado” por el ex baterista de timbiriche con estudios truncos, “Max” Cortázar duplican y hasta triplican la apuesta perdedora.

O son los exabruptos malsonantes un día, o el PAN utilizando al detestado y detestable ex presidente Vicente Fox en un spot, o sus voceros en los medios cada vez más mentirosos y violentos en los “debates” presidenciales, o es el espurio FElipe CALderón publicando una encuesta cuchareada de Massive Caller (le apodan “Massive Shitter”, por algo será) que pone a la señora Gálvez cerca de Claudia con cifras irrisorias.

La más reciente “estrategia” de la candidata del PRIANRD es un video en donde aparece básiamente al borde del llanto, pidiendo que no se le juzgue por su apariencia, lo cual es correcto, sino por sus ideas (¿cuáles?) y su “corazón” (sic).

A Xóchitl ya la juzgaron la enorme mayoría de los votantes que se oponen a su proyecto neoliberal. No es nada personal, pero 5 años y medio es muy poco para olvidar los desastres consecutivos de los gobiernos de Fox, el espurio y Peña y el personaje-producto Xóchitl es muy limitado como para ponerla en un escenario competitivo. La oposición no entiende y a estas alturas de este ciclo electoral, ya no va a entender.