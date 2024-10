“Y volver volver, volver A tus brazos, otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver volver.” FERNANDO MALDONADO

Hay que ser muy caradura para haberla dejado atada y bien atada. Pero ‘sobre advertencia no hubo engaño’. Se dijo, se le avisó una y otra vez. Llevo años señalándolo. Él piensa volver, volver, volver.

¿Gobernar según las indicaciones del ex? Sí, si lo que se quiere es pavimentar su regreso.

Los usó, los usa y los usará y, como acostumbra, les dará una patada en la culera a la menor provocación o sin ella. Y volverá al inicio.

Se dijo, se le advirtió. ¿Cuántas veces no hemos mencionamos que López Obrador empoderaba a los coordinadores legislativos para atar a Claudia Sheinbaum? La elección interna de Morena para la candidatura presidencial fue eso. Y luego sacarla cuando fuese propicio. Ya sea vía la revocación de mandato o mediante las próximas e inimaginables reformas a la Constitución. Para todo fin práctico, ella comienza a estar a merced de estos otros señores en el Legislativo, que a su vez están jugando a seguir las indicaciones del inquilino de” La Chingada”.

Denise Maerker dijo en “Tercer Grado” que López Obrador “le dejó una bomba de tiempo a Claudia Sheinbaum”. Tanto por lo referente a la reforma del Poder Judicial, como por las disputas internas en Morena.

Peca de optimista. Ojalá eso fuese todo. Le dejó también un país en llamas, con una violencia in crescendo, sin ahorros y unos fanáticos viscerales en diversas áreas del gobierno. Le dejó sembrada la necesidad de su retorno (la de él).

Los hoyos financieros que son Pemex, CFE, Segalmex y tantos aspectos donde hiede a corrupción. Provocar se clame su retorno ante el desbocar de un país bravo como para cohesionar a un partido oficialista que sin él se divide.

Después de todo, las cámaras legislativas no le responden a ella; se deben a él y al júnior de sus amores… Andy López Beltrán despacha en Morena y es él (no Adán, no Gerardo) quien está dictando la agenda legislativa. País de machos. ¿Hay sorpresa? Ninguna.

Mientras tanto sus asesores en la Presidencia de la República le instan a la primer mandataria (con A) a, sí, volver, volver, volver a una mañanera que no termina de sentarle bien. Ya va tarde en generar otro vehículo de comunicación ¿adicional?, ¿sustituto?

Cierto, para el obradorato la patrañera les funcionó de maravilla. Fue su faro, mástil, púlpito para fulminar con su lengua a todos los que osaran mostrar sus errores y miserias. Para ella no está tan claro…

En 23 días lleva 203 veces que menciona a López Obrador; en 188 de ellas el lapsus de llamarlo presidente…

El punto principal del obradorato es la patrañera, sin la cual no tiene el instrumento de manipulación que requiere.. Pero Claudia no termina de generar un atractivo que mantenga el bodrio institucionalizado, pero sobre todo que proyecte la primacía de ELLA sobre los demás.

Pareciera que todo está orquestado para que Andrés Manuel pueda “volver, volver, volver”. La reforma al Poder Judicial y la más reciente iniciativa que reforma a la reforma constitucional ya aprobada es únicamente otra señal de ello.

Giro de la Perinola

¡Cómo criticamos a Vicente Fox cuando, ya pasado su sexenio, pedía que le dijeran “presidente” y no “expresidente”! Sorprende, entonces, que hoy la única forma en que se refieren al expresidente López Obrador es como “presidente”… Lo cierto es que Fox y López Obrador tienen más cosas en común de las que les gustaría aceptar. Empezando por ser unos populistas demagogos de mucho cuidado.