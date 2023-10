IRREVERENTE

El arrepentimiento y el sufrimiento vienen incluidos

Les platico:”No estamos seguros de sentirnos cómodos con una mujer como comandante suprema de las fuerzas armadas”.

Me encantaría compartirles de dónde obtuve esta frase lapidaria, pero no puedo... por ahora.

Hace cosa de un año, el presidente de uno de los medios donde a diario escribo hizo una encuesta cerrada entre sus columnistas para saber quién considerábamos que sería la opción de Morena por la presidencia en 2024.

Se desató una “cargada” editorial hacia Claudia Sheinbum y creo que fui el único en señalar a Adán Augusto López y como 2a opción a Marcelo Ebrard, porque desde entonces tenía en mi poder la frase con la que abro mi artículo de hoy, cuyo tema me permite hacer una pausa en mi cobertura a distancia -por ahora- sobre la guerra de Hamás y sus aliados contra Israel y sus aliados. Entonces, ¡Arre!

Dos gallos listos en el palenque, además de la gallina, por supuesto

AMLO tiene a dos gallos listos para meterlos al palenque, si no logra quitarles a los militares su resistencia a aceptar a una comandanta suprema de las fuerzas armadas, y no es machismo sino simplemente orgullo castrense.

El presidente lo está intentando dándoles a “verdes” y “azules” prebendas y privilegios sin precedentes en la historia de México.

Hoy, los altos mandos de Sedena y Semar controlan aeropuertos, trenes, carreteras y se están llevando los contratos más jugosos de la obra pública nacional.

Pues ni con eso los ha “doblado” en su reticencia a aceptar a una mujer como mera jefa de ellos.

Con ustedes, los gallos de Andrés Manuel

Ebrard por el lado del MC (el presidente tiene en un puño a Dante Delgado). Adán Augusto López por Morena.

Solo los ingenuos se creen eso de que AMLO está enemistado con Ebrard.

El presidente también tiene pactado con sus “rivales”, que Morena esté en el poder hasta 2030.Después cederá el paso a una nueva generación de políticos.

Lo más probable es que sean de la oposición, siempre y cuando ésta resuelve sus broncas actuales.Si bajan a Claudia de su rol actual, la doctora irá al Senado como jefa de la bancada morenista.

Mis fuentes -que suelen ser certeras- me aseguran que incluso esto ya fue hablado con ella.

Si finalmente los militares le dan su venia al presidente para ser comandados supremamente por una mujer, Claudia seguirá el rumbo trazado hasta ahora.

¿Y qué pitos tocan Samuel y Colosio?

El gobernador de NL comete un error garrafal al gastar millonadas en darse a conocer nacionalmente.

Por cierto, quién sabe de dónde sale el dinero para tan descomunal campaña (más de $3 millones mensuales), porque la directora de comunicación del gobierno estatal -Julieta López- me dijo que su área no es la que paga esa lana y no tiene idea de quién sea. ¡Andale!Samuel no tendría que meterle dinero al asunto. Bastaría con que se le pegara a Mariana.

El crecimiento nacional de la primera influencer de NL en el imaginario de la gente es orgánico y salpicaría positivamente su consorte.

Samuel: en campaña para las elecciones de 2030

El posicionamiento nacional que ha logrado es para dentro de siete años; tiene edad para aguantar.

Samuel recibirá la orden del presidente de bajarse de la contienda con miras a 2024 y premiará su esfuerzo quitándole de en medio las piedritas o peñascos tricolores y blanquiazules que lo traen azorrillado.

Entonces, no creo que se vaya a lanzar por la presidencia el próximo año, abanderado por MC, porque esa posición naranja está reservada para Ebrard.

Para bien o para mal de los nuevoleoneses, Samuel terminará su gestión como gobernador.

Lo mismo hará Colosio como alcalde de Monterrey, porque le bastará con pedir licencia para ausentarse del cargo en 2026 y tendrá cuatro años para consolidar su imagen nacional al entrar como relevo de quien será compañero de fórmula de Mariana en esa posición.

Y agárrense con esta: apenas Samuel termine su periodo como gobernador el 3 de octubre de 2027, relevará a su esposa en el Senado y dispondrá de tres años para proyectarse rumbo a la presidencia en las elecciones de 2030.

Mariana “Juanita” Naranja

Por eso, la esposa de Samuel será senadora “Juanita naranja” y vale madre el nombre de su compañero de fórmula, porque será sacrificado a la mitad del camino para ceder su lugar a Colosio.

Finalmente, la fórmula de senadores del MC por NL serán ¡Samuel y su compadre Colosio! antes de que ambos dejen las curules para buscar la candidatura del MC por la presidencia de México, en 2030.

¿Y Clara Luz?

Clara Luz Flores Carrales llegará al Senado del brazo de Morena y sus aliados, por elección o por la vía de representación proporcional, y lo mismo: vale madre quien sea su compañero de fórmula.

Si no gana de una u otra forma porque se cuele la dupla del PRI y del PAN, Clara Luz será llamada al gabinete de quien gane por el lado de Morena, porque es gente del presidente.En las dos posiciones -senadora o parte del gabinete- tendrá los reflectores suficientes para volver a competir por la gubernatura de NL en 2027. Hasta ahí llega mi oráculo respecto a ella.

¿Y el PRIAN?

Por lo anteriormente expuesto, está complicada la situación para la dupla en ciernes del alcalde de Apodaca, César Garza y la panista Alejandra Sada.

Esa posición del MC en el Senado está reservada para Mariana “Juanita” y luego para Samuel y Colosio, por “acuerdo presidencial”.

¿Y Ebrard y Adán Augusto?

Ebrard competiría arregladamente vestido de naranja por la presidencia.

Si la cosa militar sigue como hasta ahora, entrará Adán Augusto como candidato de Morena por la grande y en ese caso, la doctora se irá a comandar a las tropas morenistas en el Senado.El actual sentir castrense lo tengo detectado a pesar de todas las canonjías y privilegios que AMLO les ha dado.

Resumen:

Si la resistencia de los milicos se mantiene, AMLO buscará la presidencia con dos candidatos: Adán Augusto por Morena y Ebrard por MC. Mariana “Juanita” será senadora por el MC y su compañero de fórmula le cederá el lugar a los tres años a Colosio para que éste busque la presidencia en 2030. Por su parte, Mariana “Juanita” le cederá su escaño a Samuel cuando éste termine de ser gobernador. La situación del PRI y el PAN en busca de la senaduría se ve complicada, a menos de que César Garza sume a toda la fuerza del Grupo Apodaca (Raymundo Flores) y con ello detone su capacidad nacional de negociación. Clara Luz será senadora por Morena. La esposa de Abel Guerra competirá otra vez -pero con mayor potencia- por la gubernatura de NL en 2027.