Durante su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró las labores de las Fuerzas Armadas durante su sexenio y afirmó que actualmente “no existe un narcoestado”.

Desde la capital de Campeche, AMLO destacó el apoyo que ha recibido por parte de las Fuerzas Armadas durante su gobiero y agradecio a sus titulares, el General Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y el Almirante Rafael Ojeda Durán, de la Secretaría de Marina (Semar), por sus labores.

Asimismo, el presidente refirió los trabajos en los que se ha apoyado de las Fuerzas Armadas durante los 5 años que lleva de gobierno, y enfatizó el próximo funcionamiento de la aerolínea Mexicana de Aviación, la cual estará al mando de Sedena.

AMLO subrayó que, contrario a lo que señalan los opositores con una presunta militarización del país, en su gobierno queda de manifiesto que los militares y marinos son “pueblo uniformado”, y que no son utilizados para reprimir.

Agregó que actualmente no se viven situaciones como las que padecían en gobierno neoliberales o neoporfiristas, con torturas, desapariciones, masacres, violaciones de derechos humanos y “tampoco existe un narcoestado”.

“Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay torturas, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado”

AMLO