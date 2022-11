Nunca un Presidente había venido tanto a Sinaloa . Tampoco se le había cuestionado tanto sus giras como a López Obrador. La gente -los viejos- de la sierra de Badiraguato no recuerdan otro presidente en la historia reciente de México que visitara el municipio. Alguien dudoso mencionó a López Mateos. Prometo indagar a fondo y contarles más de esto.

Las visitas presidenciales a las zonas marginadas de todo el país siempre son nota. El mandatario que asiste por primera vez a ese lugar al que “nunca se habían tomado la molestia de acudir”. Seguro hay muchos pueblos en las entidades que desean una visita de estado. De esas que anuncian con bombo y platillo alguna obra importante, programa social o alguna otra acción importante de gobierno. Vaya, con que les quede arreglado el camino y la pequeña derrama económica de la gira, se conformarían varias comunidades. Esa es la realidad del México surrealista en el que vivimos.

Pues AMLO ha estado en Badiraguato varias veces desde que ocupa la silla en Palacio Nacional. Si en cada visita deja algo, por mí, puede venir cuantas veces le plazca.

En razón de ello, manifiesto mi extrañeza con mi respetado Sergio Sarmiento. También con Fernando Belaunzaran, Jorge Berry, Max Kaiser, y otros. Les menciono porque todos ellos tienen sus cuentas verificadas en Twitter. Pienso que eso implica cierta responsabilidad a la hora de informar en la red social del pajarito. Se dejaron llevar por un video en redes sociales y se sumaron a una campaña para desprestigiar la gira presidencial a Sinaloa. Que López Obrador estuvo en Badiraguato para reunirse con miembros del Cartel de Sinaloa.

Desde Sinaloa les digo que NO, desgraciadamente, en esta ocasión el mandatario no estuvo en mi tierra. Pero, ¿Y si así fuera, qué? En lo particular me gustaría que AMLO visitara en cada oportunidad la sierra sinaloense, sobre todo al municipio que me vio nacer.

Los paisajes en Badiraguato son simplemente majestuosos. La comida de sabores simples pero naturales, es deliciosa. Su gente, lo he dicho, es gente noble, franca, trabajadora. No merece el deleznable estigma que por décadas ha padecido. Dejen ese racismo y clasismo que nada abona. Ser capitalinos, regios o del Istmo, no hace mejor o peor a nadie. Así como cuestionaron la desafortunada declaración de Adán Augusto, sobre el intelecto regio, así deberían señalar cada injusto comentario que estigmatiza a los badiraguatenses.

Dejen de señalar Badiraguato como si visitarlo fuera algo malo. Y hacerlo por razones políticas causa un daño profundo en una población que tiene su mundo entero en la sierra. Todos los Presidentes serán siempre bienvenidos en Badiraguato, y también todas las personas que deseen conocer el municipio. Porque la gente es cálida, amable, se quitan el plato de la boca para ofrecerlo al visitante. En esta gira no fue así, pero que venga el Presidente y los que sigan. ¡Bienvenidos siempre!

Cada espacio que ocupe y en cada oportunidad, pugnaré por combatir el estigma. No me cansaré de hablar de ello.

Tuvo que ser el propio mandatario nacional quien desde su Mañanera dedicara unos minutos para desmentir la visita. El titular del Ejecutivo no fue a Badiraguato, estuvo en Guamúchil.

Dicho lo anterior, en la clase de geografía sinaloense. Guamúchil es la tierra que vio crecer al inmortal Pedro Infante. Es una ciudad enclavada en la denominada región del Évora. En honor al río del mismo nombre que da vida a la zona. Es cabecera de Salvador Alvarado. Un municipio pequeño, que ni siquiera colinda con Badiraguato. Lo hace con Mocorito, un Pueblo Mágico cuna de Los Tigres del Norte. También con Guasave, corazón agrícola de Sinaloa y lugar donde el popular “Gallo de oro”, Valentín Elizalde nació y donde también ya descansa en paz.

Esta vez no dudó en destacar las bondades de nuestra tierra. Hizo un recorrido por su valiosa producción que lo distinguen como el Granero de México. Para aquellos que no conocen, aquí un poco: El estado de los once ríos tiene el distrito agrícola más grande de todo el país. Lo más probable es que 1 de cada 4 tortillas que se consumen en el país, sea maíz sinaloense. Un dato abrumador para la gastronomía diaria del mexicano.

Durante su aclaración López Obrador dijo que ha ido las mismas veces a Sonora que a Sinaloa, si no es que más. Para aquellos que llevan las cuentas de sus giras por los estados del noroeste. Deberían prepararse y alistar maletas para la próxima. El Presidente estará de nuevo en la sierra que colinda con el Triángulo de la Bondad el próximo mes de diciembre o principios de enero. ¡Apúntenlo!

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx