Amor con amor se paga. El Presidente López Obrador vino a Sinaloa a decir nuevamente esa frase que es mantra de su estilo de gobernar. En el estado de los once ríos, al mandatario nacional se le quiere. La gente ha dado muestras de afecto. El gobernador Rocha Moya es depositario garante de ese cariño.

Basta recordar las importantes obras que este sexenio presidencial ha traído para Sinaloa. No es tema menor, la presa Santa María y su distrito de riego en el sur. Tampoco la carretera Badiraguato – Parral. Ambos proyectos estratégicos de gran envergadura. Por cierto, acá lo adelantábamos, la visita traería el anuncio del respaldo presidencial al proyecto estratégico con sede en Topolobampo, Ahome. Sin duda una gran apuesta social el Plan de Salud de IMSS-Bienestar puesto en marcha en el municipio Salvador Alvarado, la tierra del ídolo del cine mexicano Pedro Infante.

En el balance político, cuando digo que el Doctor Rubén Rocha Moya es depositario del cariño de la gente, también lo es por parte de AMLO para el pueblo. López Obrador ha enviado dinero, apoyos y programas importantes para Sinaloa que aún no comienzan a operar en otras entidades.

Para los anales políticos queda la frase del gobernador: “Yo soy un chairo” dijo. En tiempos de conservadores vs progresistas, neoliberales vs populistas, fifís vs chairos. Al ‘Gober’ no le tembló la voz. Le tiene fe ciega a su amigo el Presidente. Incluso, reconoció que le gustaría que López Obrador siguiera gobernando muchos años más “no quisiera que se fuera nunca” acotó.

De ese tamaño es la relación personal y política del gobernador con Andrés Manuel. Por cierto, hoy 31 de octubre se cumple el día 365 de gobierno del Dr. Rocha Moya. Vamos a esperar el 1er. Informe. Destacan los resultados y el enfoque humanista en su estilo de gobernar. También sobresalen algunos perfiles de su equipo de trabajo. Y aunque algunos pretendan hacer parecer que navega entre tempestades políticas, lo cierto es que el mandatario timonea en aguas tranquilas. Este primer año augura más cambios en el gabinete. ¡Anótelo!

Así van los posibles candidatos

Último día de mes. Interesante como se ha movido el tracking de MetricsMx. Claudia Sheinbaum supera con un amplio margen a Marcelo Ebrard en las encuestas y en las preferencias. A falta de dos meses para terminar el año, pareciera que la mesa está puesta para que México tenga por primera vez, una mujer como contendiente seria para la presidencia de la república.

La jefa de gobierno de la CDMX goza del 29.8% contra 23% del canciller. En el PAN Santiago Creel y Mauricio Kuri no rebasan el 16%. Los priistas encabezados por Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes no superan los 17 puntos porcentuales. Por Movimiento Ciudadano llama la atención que comience a aparecer Ricardo Monreal por encima de Enrique Alfaro. ¿Será acaso inminente la salida de Morena por parte del Senador? Más pronto que tarde, se sabrá. Tengo una visión personal al respecto, luego les cuento.

El poder tiene sus reglas. Comentaba en una mesa de café con una amiga que “el poder empodera a sus iguales”. Esta premisa será más que relevante a la hora de definir al candidato o candidata del partido ‘oficialista’ para el 2024. Adán Augusto, por ejemplo, tuvo su ‘hype’ con la visita a los estados. Ese subidón aparentemente le mareó y las desafortunadas declaraciones sobre el intelecto norteño, no gustaron para nada. Hago referencia porque, es López, es Tabasqueño, y no le tiembla la voz para atraer la agenda mediática con declaraciones polémicas. Ojo con esto.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx