“El resto del tiempo fue una lucha por cambiar la conversación, recuperar la iniciativa comunicativa y borrar de la mente en México y el mundo, que en ese rancho mataban personas.” RAYMUNDO RIVA PALACIO

“¿Para qué tanto brinco, estando el suelo parejo?” REFRÁN

En Palacio Nacional no hay congruencia y sí demasiada machincuepa. Si nadie lee a la prensa crítica, ¿por qué el golpeteo desde la mañanera? Si a los periodistas, analistas, comentaristas contrarios al régimen nadie los sigue, ¿por qué gasta tanta saliva en ellos la presidentA Sheinbaum? ¿Para qué los llama hasta por su nombre?

Si a menciones vamos, le tengo una propuesta: como muestra de respeto, de dolor compartido, en cada conferencia de prensa debiera leer de viva voz el nombre de 10, 20 desaparecidos del total acumulado a la fecha. Aunque creo no le alcanzaría toda su presidencia para abarcar a todos… Pero, en todo caso, eso no vende.

No sé qué resulta más decadente: que la presidentA del país tenga que defender a una panda de youtuberos a sueldo del oficialismo, que lleve a cabo mañaneras donde solo los adictos al régimen pueden hacer preguntas o que culpe a los “críticos” de orquestar una campaña que realza la violencia desmedida que se vive en el país.

Aviso: no será “defendiendo” a sus bien maiceados influencers, culpando a críticos y cerrando las conferencias de prensa a medios serios y a datos duros como las cosas cambiarán. Las benditas redes sociales hace mucho, mucho, dejaron de serlo; pasaron a ser malditas con su antecesor y ahora están a punto de convertirse en una verdadera pesadilla para este gobierno. Como el agua, las noticias que no se dicen por las vías oficiales y los medios tradicionales, encuentran salida y vida en otros cauces.

Y no, no todo es dinero ni todo es chayote. Hay, aunque el régimen no quiera aceptarlo, gente que analiza con independencia y evalúa negativamente a la 4t por convicción y convencida por los verdaderos datos, no por ‘los otros’ que ofrece el Movimiento…

Pero hay más, ¿se ha preguntado por qué la fortaleza de medios como Latinus? Esta no radica tanto en su presupuesto y financiamiento como en que ofrecen noticias verdaderas, un análisis agudo, pero sobre todo debido a la publicidad que ¡el mismo gobierno le hace!

O el caso de Teuchitlán. Quien mayor relevancia le ha dado es la… ¡Presidencia de la República! Y es que tanto en México como en el exterior causa extrañeza —por decir lo menos— el empecinamiento en negar el horror y la poca, poquísima, atención de Morena y la presente administración pública en culpar, fustigar, condenar, así sea en lo general, a los criminales.

Al respecto, tanto Sheinbaum como su equipo de comunicación deberían saber perfectamente que en medios ’rating’ no es lo mismo a ’relevancia‘. Que estas son dos métricas muy distintas. La primera se puede comprar, como la mandataria y Jesús Ramírez bien comprenderán… La otra, la relevancia, no se compra. Y si algo tienen un puñado de críticos en la prensa libre que aún sobrevive en el país es relevancia —y mucha— en los círculos que importan. En otras palabras, el número de seguidores (por ejemplo de los youtuberos que Sheinbaum exaltó ayer en su conferencia de prensa) no equivale ni a validez ni a veracidad ni a capacidad de influencia. Si acaso es sinónimo de una vana vanidad como la de alguna corbatita que luego se ve por los rumbos de El Zócalo…

Dado lo anterior, y en razón de que la presidenta se ha involucrado personalmente en atacar a analistas, comentaristas, reporteros como forma de contrarrestar temas como el de Teuchitlán y el de Cuauhtémoc Blanco —por mencionar un par asuntos que ni siquiera son propios ni de su sexenio ni de su gestión—, significa que algo malo le está pasando a Claudia Sheinbaum en materia comunicativa. Ha caído en el golpeteo barato estilo López Obrador, pero sin tomar en cuenta que los mexicanos con seis años de ese cuento tuvimos ya más que suficiente.

Pero lo anterior encima con una diferencia no menor: cuando AMLO criticaba a quienes le cuestionaban, lo hacia la mayoría de las veces para desviar la atención. Nunca debido a que había perdido el control de su gobierno o de las situaciones de la realidad política nacional. El caso de Claudia Sheinbaum es bien distinto; ella ataca porque está perdiendo el control de la narrativa, igual que le sucedió a Enrique Peña Nieto. El desgaste real lo vive y lo resiente ella.

Más claro ni el agua: hay una crisis en el gobierno de Claudia Sheinbaum y eso explica la contradicción con la que inicié este escrito: ¿por qué tanto brinco, si a los analistas no nos lee nadie?

Giro de la Perinola

Hablando contradicciones, malabares y de pseudo periodistas del oficialismo, “Grok”, la inteligencia artificial en X propiedad de Elon Musk, al ser interrogada sobre los 4.2 millones de seguidores de Claudia Sheinbaum en esa red social respondió: “es difícil decir cuántos son reales o bots sin herramientas especiales. Estudios sugieren que entre 15% y 64% podrían ser bots, o sea, de 630K a 2.7 millones. Depende del método, pero parece que una parte significativa no es real.” No vaya siendo que la voz irrelevante sea la de la primer mandataria y no las de sus críticos. Nada más digo…