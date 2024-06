Uno de los nombramientos que tuvo que haber anunciado ayer la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue el de secretario de Salud.

Imposible que a la gente no le haya parecido relevante el que no lo anunciara, e incluso mucha gente de la oposición miró con agrado los nombramientos que dio para diferentes secretarías. Y es que todo lo que ya no tenga que ver con Andrés Manuel López Obrador suena esperanzador.

En lo personal, a mí me da terror pensar que una Ernestina Godoy se encuentre dentro del nuevo gabinete como consejera jurídica de la Presidencia. Este cargo se trata de coordinar las acciones para crear un marco estratégico de seguridad nacional, basado en el orden y la democracia constitucional, según así lo dice la Cámara de Diputados.

Francamente, y como Cantinflas, quizá expliqué el motivo de su puesto, pues prácticamente no se entiende cuál es su posición ahí pero según esto, hay un motivo por el que se encuentre ahí.

Ernestina Godoy no se ha creado una muy buena reputación, seamos sinceros, y siendo que la Consejería Jurídica es la dependencia que valida y revisa los acuerdos, instrumentos jurídicos y propuestas de ley que presenta el Poder Ejecutivo, es decir que supuestamente ella se encargará de corroborar que todo documento esté apegado a la ley y a la Constitución pues me da miedo la verdad. Así que ya sabrán de qué va la cosa.

Pero otra cosa que me parece aterradora es ¡que no se nombró al resto del gabinete! ¿Cuál es la prisa de Claudia Sheinbaum por anunciar la mitad de su nuevo gabinete y no haberse esperado hasta tenerlo completo para anunciarlo?

¿Pero cómo es posible que no se sepa hoy por hoy quién será el secretario de salud?

Mucho se ha dicho que será el doctor David Kershenobich. Una eminencia como doctor pero que además es director del Hospital General de México y también es director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, uno de los mejores hospitales que tiene este país.

Pero, ¿cuál sería el motivo por el que un Doctor con una profunda trayectoria intachable y con infinidad de conocimientos en la materia, a sus 80 años, decidiera convertirse en secretario de Salud?

Sería un poco como tirar por la borda todos los estudios que tiene, toda la trayectoria, la experiencia, su prestigio y su nombre a la borda, porque seamos sinceros, el doctor Kershenobich a pesar de quizá tener una buena relación con López Obrador, no creo sea un hombre ciego.

Él seguramente ha visto y conocido de primera mano las carencias y las deficiencias en que está sometido el sistema de salud. Sabe que salir de aquel laberinto no será nada fácil y prácticamente será imposible hacerlo en los próximos seis años.

No creo que el doctor Kershenobich se crea el cuento de que para septiembre ya tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca.

Por lo tanto yo dudo que acepte la propuesta de ser secretario de Salud si es que es un hombre íntegro y derecho.

Pero ya sabemos que a veces la gente se desvía del camino cuando ven toneladas de dinero frente a ellos, entonces se les da olvida nombre y prestigio y hasta la dignidad y aceptan todo lo que se les ofrezca.

Porque claro, para que el doctor Kershenobich acepte ser el futuro secretario de salud tendrá que ofrecerle algo muy interesante y que valga la pena.

A lo mejor el doctor está más allá del dinero y del poder y le preocupa genuinamente que la gente no se esté muriendo por falta de atención médica.

Al momento de escribir estas líneas, un chico de 15 años al que quiero mucho se encuentra intubado en el Instituto Nacional de Pediatría pero su madre no sabe dónde se encuentra exactamente o en qué área del hospital, porque pues no hay camas en Terapia Intensiva, donde él debería de estar. Es la hora en que no le dan más informes.

¿Este es el trabajo que el doctor tomaría ? Lo dudo. Pero en la 4T todo es posible.

Ojalá el Doctor analice este trayecto final de su vida (sigo esperando viva muchos años más pero con 80 años, yo creo se replanteará muchas cosas) y analice a fondo si vale la pena asumir ese cargo.

Y si no es el ¿quién? Todo lo espero de la 4T. Tan espero todo que no me sorprendería que asumiera el cargo Hugo López-Gatell.

Es cuanto.