En los procesos de las grandes ciudades veo como menos aliados de Fuerza y Corazón por México. Basta ver la publicidad que hay en las ciudades.

En la CDMX se ven pósters y desplegados donde por todos lados vemos a Taboada, Brugada y en Chertorivski pero nada de Xóchitl. Lo mismo pasa en Guadalajara y Monterrey, pósters, mantas y banners de los locales, de Claudia Sheinbaum y hasta de Máynez pero nada Gálvez.

Gálvez no ha funcionado como candidata de la unidad pues no vemos muchas fotografías de los candidatos con ella en ningún lado. Me ha tocado ver desplegados sobre todo de candidatos a senador donde el candidato sale con el candidato a presidente, específicamente de Morena, donde la presencia en la foto con Claudia “levanta” al candidato.

Se podría decir lo mismo con Álvarez Máynez, que en el único estado donde MC está fuerte, no sale en ninguna fotografía con los candidatos locales, si , el estado donde esta fuerte es Nuevo León. Cuantas fotos espectaculares de “Vote por Máynez” con Mariana Rodríguez habrá en Nuevo León yo creo que cero.

Leo en SDPnoticias la columna de Manuel Ibarra donde habla donde “Los fachos quieren clavar sus garras en la CDMX” y han dejado sola a Xóchitl. Creo que lo mismo pasa en todo el país.

Escucho que Gálvez dice que ya están a cinco puntos de Sheinbaum, no sé quién le informe, pero creo que la brecha se mantendrá igual hasta el final.

De Máynez, no creo que gane en ningún lugar, pero su máximo logro será ser el número uno de Spotify. Ahí nos daremos cuenta que la “guasa” no da los votos.

En fin…

Galimatías

Vi la serie de “Sierra Madre: Prohibido Pasar”. Habrá políticos que dirán que los “sampetrinos” no son así. Pues, un poco sí, y puede que sean más frívolos los que buscan trabajar fuera de ahí sin conocer realmente otros municipios y digan que quieren que los demás municipios regios sean como San Pedro.