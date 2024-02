“Que el ser humano tiene un antepasado rumiante es algo que nadie pone en duda: basta observarle mascar chicle para comprobarlo”. “Nada más triste que un chicle húmedo, acabado de arrojar al suelo. Fuera de su caracol humano se retuerce y, agonizante, suda saliva. Y nada más terco que uno seco, aferrado a la superficie de un mueble. El muy molusco se torna piedra, garrapata infernal, y no hay uña capaz de arrancarlo”. ORLANDO GONZÁLEZ ESTEVA, en Letras Libres, la revista de ENRIQUE KRAUZE

Hay alianzas electorales que son como el chicle: mucha gente las mastica, pero solo una reducida minoría las traga (o vota por ellas). La de la candidata X es una de tales alianzas dificilísimas de digerir. TEOREMA que completa el incompleto TRACTATUS POLITICUS de BARUCH SPINOZA

En inglés hay dos chicles . Uno es el chewing gum; el otro, el bubble gum. Se supone que el primero solo se mastica y el segundo, además, sirve para hacer bombas o globitos.

Confieso, con pena, que nunca, con ningún tipo de chicle, he logrado fabricar un solo globo, una sola bomba. Qué frustración., pero ni hablar: no tengo esa habilidad. Pero con ambos chicles he podido hacer lo que hizo Xóchitl Gálvez en el INE, y no pocas veces: sacarlos despistadamente de mi boca y pegarlos en una silla. Enseguida el video:

Es enorme el placer de realizar semejante minitravesura. Miente quien afirme que nunca ha pegado chicle en un mueble —bubble o chewing, lo mismo da—. Dejar un chicle engrudado por ahí es tan vital como respirar, beber o comer. O como sacarse con los dedos un moquito frente a otras personas pensando, ingenuamente, que nadie nos cachará.

¿Quién no se ha sacado con los dedos un moco en la calle, en el restaurante, en el estadio, en la biblioteca, en la ópera, en el cine…? ¿En el INE? Supongo que Xóchitl no llegó a tanto en el registro de su candidatura, ¿o sí? Con ella nunca se sabe: es infinita su capacidad para meter la pata.

Antes del video de Xóchitl pegando un chicle en el mobiliario del INE —que se paga con dinero de todo el pueblo de México, por cierto—, la vimos saltar como adolescente descocada. Aquí el video:

Así que no nos sorprendamos si pronto aparece por ahí el video de la candidata X hurgándose la nariz, algo que todas las personas hacemos en promedio cuatro veces al día, según la ciencia.

Eso se llama rinotilexomanía, una compulsión que afecta a prácticamente toda la humanidad. Doña X incluida, desde luego: por lo tanto, si lo hizo en el registro de su candidatura, pues lo hizo y ya. Y video habrá. Estemos pendientes.

Encuestas: una de Hermosillo, Sonora y varias nacionales aplicadas en febrero

Tantos chicles, tantos brincos explican que la ventaja de Claudia Sheinbaum se mantenga muy alta, pese al ruido que ha hecho la oposición en la precampaña, sobre todo con bots de Twitter —o de X, como se llama desde hace rato la red social de Elon Musk—. Presento aquí los números de algunas que se realizaron este mes:

Encuesta Nacional de C&E Research, del 7 de febrero de 2024 (telefónica con robot, 1 mil 600 casos):

1º Con 59% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum

2º Con 35% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez

3º Con 6% de las preferencias electorales, Jorge Álvarez Maynez

Encuesta Nacional de Mendoza Blanco, del 9 de febrero de 2024 (de vivienda, 1 mil 500 cuestionarios)

1º Con 66.4% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum

2º Con 27.2% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez

3º Con 6.4% de las preferencias electorales, Jorge Álvarez Maynez

Encuesta Nacional de Demoscópica Digital, publicada en La Jornada Hidalgo el 12 de febrero de 2024 (por WhatsApp, 3 mil 200 casos):

1º Con 54.7% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum

2º Con 26.5% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez

3º Con 5.6% de las preferencias electorales, Jorge Álvarez Maynez

Encuesta Nacional de Simo, publicada en Expansión el 15 de febrero de 2024 (de vivienda, 1000 casos)

1º Con 60% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum

2º Con 25% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez

3º Con 3% de las preferencias electorales, Jorge Álvarez Maynez

Encuesta Nacional de Berumen, publicada en La Razón el 20 de febrero de 2024:

1º Con 54% de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum

2º Con 27% de las preferencias electorales, Xóchitl Gálvez

3º Con 5% de las preferencias electorales, Jorge Álvarez Maynez

Encuesta en Hermosillo, Sonora, de MetricsMX, publicada en SDPNoticias el 20 de febrero de 2024 (telefónica con robot, 600 cuestionarios) :