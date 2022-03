Will Smith, la tragedia de los Oscar; con la familia no

Un teatro construido y dispuesto para poder representar toda clase de obras o espectáculo, la boca del espectador medio abierta esperaba ansiosa algo diferente y jugoso, la trama cada año se venía haciendo rutinaria, algo debía hacerse para salir de ese sofocante hoyo llamado premiación; nombres, aplausos gritos, alegría contenida, discursos ridículos, aburridos, estridentes, chistes sosos, risas congeladas… lo mismo de siempre…

De pronto llegó el turno, uno más, el presentador Chris Rock plantado sobre el escenario del Dolby Theatre da inicio a una sosa rutina, como las típicas de él, degradando a quien se deje y siga sonriendo; alargar el momento antes de presentar el Oscar al mejor documental, su “ingenioso guión” incluía hablar de parejas donde uno de ellos sería ganador y otro perdedor… Tras los pesados telones del espectáculo hollywoodense se sabe de las mofas que más de una vez ha hecho a costa de Will Smith, pero esta vez fue más allá, e hizo una pequeña bromita acerca de la apariencia de Jada Pinkett-Smith, específicamente refiriéndose a su falta de cabello, Jada desde el año 2018 ha reconocido públicamente que sufre una enfermedad, lo cual le llevó a perder el pelo, alopecia; para una mujer, aun fuera del foco artístico, ese tema representa una desgracia.

Dentro de su papel humorístico, con una sonrisa impresionante todo el tiempo, Rock, la compara con la Teniente O’Neil de la película de Ridley Scott, la sonrisa se le congeló a la mencionada…

De un instante a otro, estaba siendo agredida verbalmente por un presentador frente a los millones de personas que año con año siguen las transmisiones y retransmisiones del evento más importante del cine a nivel mundial.

En un guión previamente escrito, Chris Rock debió prever las implicaciones de sus alcances…

¿Puede considerarse una broma utilizar la condición y reírse de la apariencia de Jada Smith, sabiendo que es consecuencia de una enfermedad dolorosa en muchos sentidos, sobre todo cuando ella lo ha declarado?

¿Podemos considerar que se trata de una inofensiva broma o más bien el comediante aprovechó la ocasión para proferir una humillación pública?

Cualquiera de nosotros puede pasar una situación parecida, ninguno está exento de la probabilidad de sufrir algo similar, detenerse un momento y pensar si fuera alguien de tu familia, o tú el expuesto a la supuesta broma, recuerda también; no estás en la sala de tu casa, sé consciente el lugar donde te encuentras y frente a cuantos millones de personas.

Pinkett Smith no toma esta decisión por una solución estética, tampoco buscaba figurar en la gran noche de su esposo, recordemos que Will Smith, estaba nominado y por vez primera gana la ansiada estatuilla de Hollywood, los antecedentes a tomar en consideración son muchos; Chris Rock perfectamente sabe que esto le afecta, y aun así decide ponerla en semejante tribulación.

Will Smith, de primera reacción ríe, aguantando la andanada, pero al ver la cara desencajada de Jada, reacciona, se levanta al instante y sin pensarlo mucho sube al escenario, y ante el desconcierto del comediante y le planta una bofetada, a palma abierta…

Cuando vimos a Smith subiendo al escenario, parecía todo preparado y parte del show, al ver el tremendo golpe muchos rieron, la expectación calló bocas. Pero entonces Will regresa y se sienta y al ver que Rock sigue tratando de recomponerse y riendo aún le grita dos veces: “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”.

¿Eres mujer? Ponte del lado de Jada; ¿Qué hubieras esperado de tu esposo, pareja, hermano, padre, amigo, acompañante? Sin estereotipos de género y sin falsas banderas ideológicas… ¿Qué esperas de quien está, o va contigo, ante una agresión tan garrafal, miserable y desproporcionada amparado por las luces neón de un escenario y tu faceta de “trabajo”? Nadie sabe realmente qué momento psicológico está pasando o ha pasado Jada, pero a juzgar por su rostro, le afectó visiblemente.

¿Qué hubiese pasado de ser Jada Pinkett-Smith quien hubiese subido y cacheteado a Chris Rock?

De inmediato las redes estallaron, el nombre Will Smith fue tendencia mundial, y no porque hubiese ganado el Oscar, sino por ser señalado como agresor, pasando por alto la inmundicia que el comediante hizo y la cuál fue el detonante de esta historia que quedará en los anales vergonzosos de la academia

Muchos cuestionan la veracidad del encontronazo, ¡Joe Biden necesita tranquilidad después de su nada diplomática declaración contra Vladimir Putin, pretendiendo destronarlo!

¿Acaso posible que alguien como Will Smith pueda perder la cordura a tal grado? ¿Nos olvidamos acaso de la normalización de la violencia verbal que año con año utilizan en esa entrega, o la utilizamos para ganar rating? ¿Acaso no es normalizar la violencia verbal contra las mujeres cuando los chistes de sus presentadores siempre están llenos de aseveraciones y descalificaciones para las actrices nominadas?

Los hubiera no existen, pero, ¿cómo habríamos reaccionado los que juzgamos desde la comodidad y tranquilidad de nuestra casa? ¿Sólo Will Smith es el agresor o reacciona ante una agresión verbal planeada con antelación?

Las agresiones físicas jamás estarán justificadas, pero… ¿hasta dónde soportarías tú?

No es un comentario que te hacen en tu casa, es un comentario que ve el mundo, y que podría entenderse como una broma, como un insulto o como una humillación pública.

Solo dudas… ¿fue una provocación deliberada o armada? ¿Deberíamos estar hablando del “humor” estadounidense, particularmente el de Chris Rock, cargado siempre de misoginia, que no atiende a la empatía con el otro? ¿Puede una provocación hacer que un ser humano en apariencia tranquilo, cruce los límites reaccionando visceral y violentamente? ¿Traía Rock entre ceja y ceja a Will como otros aseguran?

¿Qué es humor y qué no lo es; hay límites sobre el escenario de la improvisación?

La noticia es que Will Smith después de tantas películas y años de carrera, por fin se ha llevado un Oscar, quedó en el caño. Y eso me pesa como admiradora.

¿Cuáles son los límites de un comediante? ¿El humor depende del escenario y momento?

Hace poco salió a la luz parte del “speech” (charla que utilizada entre canciones) que Edgar Oceransky compartía en sus shows y por eso fue tachado de abusador de menores, 15 años después… lo que se consideraba “común y corriente” en centros nocturnos, ahora es un delito y aplica retroactivo… Al menos para los cánones que marca la sociedad actual.

Podemos incluso comenzar un debate al respecto, pues me parece muy triste y la mayoría de las veces solemos juzgar precipitadamente, pero dependerá a quienes hagas las preguntas cómo serán las respuestas, podemos estar de acuerdo o no con la reacción de Will, o creer que su mujer lo mangonea, ¿dónde ponemos la provocación de Rock y sus consecuencias?