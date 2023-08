Retomando la columna anterior, un tema que a muchos llega a parecer incómodo y que, sin embargo, debe ser escuchado, a partir de ignorar lo que sucede es que se han generado infinidad de problemas en contra, casi siempre, de la comunidad transgénero.

Hablar de las personas transgénero, en este tiempo, y despues de lo que estamos presenciando en la televisión abierta del “Canal de las estrellas”, es algo ya común para muchos, se dice tanto al respecto, llevandolo como un tema incluso de moda. Analicems el momento que está viviendo nuestro país, hablando, por supuesto de la visibilidad, refiriendonos obviamente al foco impuesto desde una televisora, la más grande de nuestro México, que con este programa retoma a un público que le abandonó por la manipulación que en cierto momento percibió, sobretodo en lo referente a lo político.

¿Es valido utilizar a una persona en un experimento social con fines de lucro?; ¿hasta dónde se beneficia o perjudicaque a la comunidad transgénero exponiendo a uno solo de sus miembros?

Vemos en este reality show a un ex diputado, Sergio Mayer, quien mostrando conductas reprochables no ha sabido aprovechar el gran foco donde está parado, teniendo en cuenta que está aprovechando este momento para relanzar “su carrera política”, la misma que ha sido poco relevante para el país, pues su paso por la Cámara de Diputados fue con más pena que gloria, a pesar que insista en tener 98% de asistencia en el periodo que ejerció.

A Sergio Mayer, “el gran estratega” de “La casa de los famoso” (sic), se le fue la oportunidad de las manos de tratar el tema transgénero desde la parte jurídica y desde la visión política, se centro en bromas inútiles, palabras altisonantes y aun cuando se declara “defensor de la familia” , respecto a su interacción con Wendy Guevara, la casi violación de Nicolla Porcella cuando un “inocente juego” se les va de las manos sacando la verdadera esencia de los implicados, muestra su gran falta de preparación y de colmillo político.

“Se habla, se comenta, se rumora, se susurra...” que Sergio Mayer desea regresar a la política y está utilizando el show para posicionarse e ir por la gubernatura en la Ciudad de México. “¡No me hagan reir que traigo los labios partidos!”. Al salir lamentará muchas cosas, entre ellas no haber aprovechado la oportunidad puesta en bandeja de plata para ganarse a la comunidad trans de México proponiendo y resolviendo dudas, —cosa que no podía debido a su falta de preparación— y otra peor, el acoso sistemático al que obligó en cada momento “divertido” a Wendy Guevara, pues no perdía oportunidad de tocarla, picarle el ano, mirarla lascivamente, —que también está tipificado como delito— e incluso restregarle los testículos en la cara o lamerla sin consentimiento aprovechando la interacción brutal que se maneja “entre hombres”.

Sí, 68 cámaras atentas a los diferentes ángulos mostraron mucho más de lo que hubiesen querido, se puede escribir tanto al respecto de ese experimento sociológico y psicológico, que el aspirante a diputado, creanme, no estará feliz al salir y ver que solo se puso la soga al cuello, y hablando de legislaturas y leyes sobre tema trangénero, veamos algunas de las emitidas y hagamos un ejercicio de memoria para saber si han sido aplicadas o son solo letra muerta como mucho de lo que desde legislaturas se crea con fines clientelares... Y como cereza de pastel, lo que está sucediendo en Puebla al respecto.

En la legislatura se han hecho al menos 6 iniciativas de ley para beneficiar a la comunidad transgénero.

La reforma constitucional federal de junio de 2011, donde la Secretaría de Gobernación estableció los derechos humanos en el eje central de protección y garantía por parte del Estado mexicano. Así mismo, elevó a rango constitucional a los derechos humanos que están contemplados en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano forma parte y además adoptaron los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para su aplicación, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, las Naciones Unidas, Derechos humanos, oficina de Alto Comisionado en México 2014, así como el artículo 1 de la Constitución, marca con claridad el derecho a la no discriminación, está protegido de manera amplia.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Secretaría de gobernación, año 2011.

De este modo, que todas las personas que están incluidas, aquellas que se autodenominan trans, son plenamente reconocidas como sujetos de Derecho ante la Constitución y por ende desde los tratados internacionales. Al respecto, ha afirmado el Estado mexicano la tarea entonces es hacer viable la garantía, ejercicio y protección de los mismos, un rubro que es fundamental junto con la promoción o difusión, políticas públicas o armonización normativa. Es conocer sobre el acceso, ejercicio o ejercicio de los derechos que han tenido las personas trans en el país, porque permitirá identificar los aspectos que participan en la negación de derechos a este grupo poblacional y eventualmente dicha información podrá ser empleada para el diseño de políticas públicas que hagan efectivo el ejercicio de derechos.

¿Qué leyes defienden a la comunidad transgénero en México?

La ley nacional 26.743 de identidad de Género fue promulgada el 23/05/2012, dicha norma modifica la ley 17.132 del año 1967 de ejercicio de la medicina, eliminando la prohibición de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de reasignación genital, salvo la autorización judicial.

La Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación (LFPED, por sus siglas), reformada en marzo de 2014, define la discriminación como cualquier situación que obstaculice el ejercicio de los derechos humanos, motivada, entre otros, por las preferencias sexuales. Artículo primero.

La ley de Identidad de Género te permite modificar el nombre, la imagen y el sexo registrado en tus documentos.

En la Ciudad de México, la reasignación de género. La reasignación sexo genérica se regula con el artículo 135 BIS, pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia, sexo genérica previa, la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia. Las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género, estamos hablando del año 2008. Para ello tendrán que presentar los siguientes requisitos:

Presentar solicitud debidamente llenada. Tener nacionalidad mexicana. Ser mayor de 18 años. Presentar acta de nacimiento original y copia. Identificación oficial. 6.- Comprobante de domicilio. Comparecer manifestando la convicción por percibirse con género determinado.

Respecto al reconocimiento de las identidades de género, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, en el artículo 5º.

La ley del sistema. Integral de derechos humanos de la Ciudad de México, en el 6o del Código Civil para la CDMX, artículo Séptimo. Del Código Penal para la CDMX, artículo 8o.

Hablando en el estado de Puebla, la famosa ley Agnes, la cual reconoce a las personas transgénero.

En ella, las personas podrán cambiar de género y nombre en sus documentos. De esta manera pueden apropiarse del nombre y género que las define. Estamos hablando de Julio de 2022 en los derechos considerados en esa declaración se ubica el derecho a las personas a reivindicar la identidad de género, el derecho a la libre expresión de la identidad y el papel de género, el derecho a determinar y modificar el propio cuerpo y el derecho a un servicio médico competente y profesional.

Aquí cabe mencionar una declaración del actual gobernador de Puebla: “El gobierno que encabezo es y será un gobierno presente para todo Puebla. El paso que hemos dado al expedir la primera acta de nacimiento, con GÉNERO NO BINARIO, nos pone a la vanguardia en Derechos Humanos a nivel nacional. Así, por primera vez en la historia de Puebla, se reconoce legalmente la existencia de toda la población, de manera igualitaria, resultado de una importante gestión encargada a mi gabinete. En nuestro estado no pondremos barreras para que las personas sean respetadas y reconocidas conforme a su identidad de género, conforme a lo establecido en la ley.” Sergio Salomón.

En nuestra Constitución. El artículo 4 nos dice: Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto, impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos a la igualdad real de oportunidades en términos del artículo primero constitucional y del artículo uno, párrafo segundo. Fracción tercera de esta ley.

¿Qué pasa? Con el acta de nacimiento primigenia, al limitarse la nueva acta de nacimiento de la persona transgénero. El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. Cabe mencionar que en la Ciudad de México en el año 2022, el cambiar de identidad tenía el costo de 600 pesos.

¿Qué nos dice la Constitución Política Mexicana?

Artículo 1º.-

Queda prohibida cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico, edad, género, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo o profesión, posición económica, aspecto físico, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra forma discriminatoria que atente contra la dignidad humana y tienda a anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Toda política pública deberá garantizar el ejercicio de los derechos plasmados en este artículo.

Para cerrar columna…

La esperanza de vida de las personas transgénero de 35 a 37 años, fundamentalmente se define por la violencia, la discriminación y rechazo que viven por su identidad y expresión y los efectos en su salud. Sumado a que están viviendo en el mundo donde en querer imponer una identidad y una ideología transgénero, ha llevado a enfrentamientos violentos en diferentes ciudades y partes. Es decir, que aceptar a los demás, a los que se consideran a sí mismos con un sexo biológico diferente al de su nacimiento es algo complicado y difícil de entender para muchos, sobre todo en materia de salud mental. Varios miembros de Comunidades LGBTI comunidades trans buscan influir en la ideología de los infantes.

Cuando esto sucede, la sociedad reacciona con violencia. Hay más de un análisis profundo por hacer en cada uno de los eventos suscitados respecto a la violencia contra miembros de la comunidad trans.

Todo tiene una razón, un por qué. Cada uno se debería analizar a profundidad y de forma individual, sin generalizar, porque cada uno tiene motivos diferentes, que a su vez llevan a actuar al ser humano de manera única. Al generalizar solamente se motiva injusticia, la comunidad trans está en el ojo del huracán, ahora más que nunca, debido también a que diferentes plataformas incitan desde el guion creado específicamente para mostrar el sufrimiento o el deterioro del mundo de la comunidad transexual, tratando con esto de influir en el colectivo.

Diversos grupos ultraderecha, defensores de la familia creada por hombre y mujer se han dado a la tarea de confrontar cada una de estas manifestaciones de conducta trans, haciendo que el respeto a las comunidades LGBTI no se haya permitido. Según estos grupos, porque quieren imponer una agenda que perjudica a la sociedad ya creada y según un amplio porcentaje de la sociedad mexicana, la decisión de un miembro trans sobre su cuerpo se llevará a cabo hasta cumplir la mayoría de edad.

Son temas escabrosos y difíciles, son temas complicados donde la sociedad del mundo general está sumergido y muchas veces encontramos un pantano de irregularidades, más de alguno, conocemos una persona trans que tiene la mejor disposición de ayudar y busca la superación personal, pero también conocemos la otra parte, donde el vicio y decadencia ha llegado, donde el mundo tras está inmiscuido, drogas y la prostitución.

Generalizar no lleva a nada bueno, no lleva al análisis profundo por eso es importante ver lo que está sucediendo, por eso el fenómeno de Wendy Guevara en la casa de los famosos te lleva a reconocer a ese miembro, a esa persona de la sociedad que sufrió desde el instante mismo que se reconoció con un género diferente al que la naturaleza le brindó. Pero también Wendy Guevara le está mostrando al mundo al ser humano que es sin importar. ¿Qué ha decidido ser? Porque lo ha declarado abiertamente. “Yo me concibo como mujer.” Pero al mismo tiempo que prefiere ser nombrada como. Mujer, no mutilar su cuerpo, disfrutando de un cuerpo de hombre, con los beneficios y placer que éste le brinda.

Al final es decisión personal e individual.