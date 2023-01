Rasgado y Anacleto Morones

Hace apenas dos o tres meses conversaba con un par de profesores sobre una investigación que involucra a la literatura y a la ópera mexicanas contemporáneas. Es decir, a ese momento en que ambos géneros se cruzan para crear una obra nueva: la música y las letras convertidas en ópera, una obra escénica. Y en particular, lo interesante que resulta conocer qué obras literarias, qué temas, qué problemáticas del México actual, llaman la atención de los creadores y con qué eficiencia logran llevarlas a escena.

Contemporáneas, de otro lado, desde la perspectiva que comprenden, en la literatura, a las generaciones prolíficas a partir de mediados del siglo XX. Autores como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Eduardo Lizalde, Sergio Pitol, Rosario Castellanos, Rodolfo Usigli, etcétera. Y en la música, a compositores que han realizado obras igualmente desde ese período y hasta el presente.

Y en el plan de la investigación referida se contempla, cuando posible, la entrevista a autores tanto literarios como musicales que han hallado campo fértil a la colaboración en la creación. Entre los primeros nombres apareció el de Víctor Rasgado, quien dentro de su catálogo conocido de óperas, hay dos que interesan para el tema y que cumplen con el requisito generacional de los autores y la problematización: Anacleto Morones y Paso del Norte.

No obstante, esta entrevista no será posible. El 18 de enero pasado los medios informaron del fallecimiento del compositor Víctor Rasgado (1959-2023). Muerte prematura a los 63 años.

Rasgado sorprendió al medio de la música clásica y la ópera en México cuando la prensa anunció el estreno de su ópera Anacleto Morones en el extranjero. En el Teatro Ciao Melisso de Spoletto, Italia, el 9 de septiembre de 1994. Había compuesto la ópera en 1990 como becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero para estrenarse hubo de ganar dos premios internacionales, el Concurso Iberoamericana de Ópera de Cámara, patrocinado por el Ministerio de Cultura de España en 1992, y en 1994, el Concurso Internacional Orpheus lanzando por el Teatro Lírico Sperimentale di Spoleto, la Wiener Kammeroper y la Casa Editorial Ricordi; casa que por cierto publicó la partitura.

Joven compositor en 1994, precedido generacionalmente por autores de ópera como Daniel Catán, Mario Lavista y Federico Ibarra. Por ese tiempo se habló de que su obra se estrenaría con la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, pero no se hizo y no hubo explicación. Entonces, como hoy, la ópera de esa institución ha sido manejada por personajes llenos de odios y rencores que toman decisiones no democráticas sino por criterios personales, decisiones no colegiadas, arbitrarias.

“Anacleto Morones” es uno de los cuentos de Juan Rulfo aparecidos en El llano en llamas en 1955. La historia de Lucas Lucatero, asediado por mujeres fieles del desaparecido santero Anacleto Morones, a quien por sus artes amatorias secretas ellas consideran un santo. Quieren que Lucatero dé testimonio de lo milagroso de Morones, su exsuegro, de quien fue ayudante y a quien ha asesinado.

La ópera es realmente eficiente en contar la historia sin alteraciones sustanciales. El lenguaje musical es del todo contemporáneo y quizá pudiera de pronto extrañarse de pronto alguna melodía agradable perdida por ahí (aunque la melodía se halla incluso en una nota sola tenida o en un intervalo). Y no es que uno esté esperando un bolero; una ópera como Il Postino, de Daniel Catán, que básicamente es un bolero de 1, 2, 3 minutos extendido a tres actos y a poco más de dos horas. No es eso, no es la exigencia de lo melódico que algunos plantean como principio de la ópera, pero siempre el público agradece un remanso. En fin, Anacleto Morones es una ópera lírica en un acto para solistas, coro y conjunto de cámara en que predomina lo escénico y la historia está bien lograda.

En 2010, Rasgado estrenó Paso del Norte. Pero antes, se dio el gusto de dos óperas con tema infantil La muerte pies ligeros y El conejo y el coyote. Esta, con base en imágenes del artista Francisco Toledo. También compuso Santa, ópera en tres actos con base en la clásica novela de Federico Gamboa. Rasgado comparte el espíritu lúdico con otros compositores como Federico Ibarra, que escribió una divertida Alicia, sobre la obra de Lewis Carroll.

Escena de El conejo y el coyote:

Paso del Norte

Quizá en una semejanza con el verismo italiano, que se basó en la nota roja, en la realidad social a finales del XIX y principios del XX (óperas como Payasos y Cavallería rusticana), Paso del Norte toma como punto de partida para la creación un hecho real en que un grupo de migrantes oaxaqueños muere dentro de un vagón de ferrocarril en el norte del país tratando de llegar a Estados Unidos (Paso del Norte es hoy Ciudad Juárez). Esta obra de 2010 sin duda está emparentada con Únicamente la verdad, ópera de Gabriela Ortiz, con base en la canción “Camelia la Texana”, del grupo musical Los tigres del norte.

Aquí un “tráiler” de Únicamente la verdad que bastante me agrada:

Paso del Norte, ópera en un acto, toma su título de otro cuento de El llano en llamas, pero basa su libreto en El Viaje de los Cantores, de Hugo Salcedo Larios, que parte de un hecho real, y en poemas de Elías Nandino, José Juan Tablada y Borges, según datos ofrecidos por Rasgado. En el aspecto dramático y sobre todo en el musical, se percibe una clara evolución. Entre Anacleto Morones y Paso del Norte han transcurrido 20 años. Esta segunda ópera fue estrenada en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca el 26 de noviembre de 2011, y fue realizada por encargo de la Coordinación Nacional de Bandas Sistema Nacional de Fomento Musical. Y una de las virtudes de la obra es precisamente la combinación de la instrumentación clásica con el sonido de bandas de pueblo.

Las dos óperas importantes de Rasgado llevan el título de dos cuentos de Rulfo

Rasgado ha dejado una obra importante para la ópera mexicana contemporánea, sin duda. Aparte de las obrar aquí referidas, fue un compositor prolífico. Tiene partituras para piano, música de cámara, música para orquesta y para coros, y experimentos con instrumentos electrónicos y video. Y como siempre se dice, porque es verdad cuando un artista muere o cumple algún aniversario, lo importante ahora será recrear y conocer la obra de Víctor Rasgado, tanto la de concierto como la escénica.

Consideré compartir aquí la primera ópera de Rasgado, disponible en youtube también, pero me ha parecido más conveniente Paso del Norte; aquí la ópera completa del día del estreno en Oaxaca:

Héctor Palacio en @NietzscheAristo