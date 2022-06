Irreverente

¿Cuáles son las óperas ideales para iniciar a alguien en el gusto de este arte?

Lanzando por delante mi condición de simple diletante, junto a la irreverente de mi Gaby soy un voraz consumidor de cuanta ópera se nos pone en frente y con esa advertencia de por medio les diré que mediante una consulta -igual de diletante- descubrí con la ayuda de mi Big Data , que “Madama Butterfly” es una de ellas, al lado de “Carmen” de Bizet y “Turandot”, también de “Puccini.

A la ópera, le damos prioridad por encima de las guías turísticas habituales de los viajeros que se contratan en tours e incluso pasamos por alto las oficiosas recomendaciones de amigos y conocidos que han estado en tal o cual lugar a los que viajamos por primera vez.

Una vez, cierta pareja con la que visitamos Milán, no podía creer que prefiriéramos ir a la Scala, que acompañarlos al restaurant para el que -sin preguntarnos- habían hecho reservación para 4.

¿”Cómo pudieron perderse la cena del Berton?”, nos reclamaron al día siguiente.

“¿Y cómo pudieron ustedes perderse ‘ L´incoronazione di Popea’ de Monteverdi en la catedral mundial de la ópera?”, les respondió medio retadora mi Gaby.

Al día siguiente, sin necesidad de reservación alguna fuimos al mentado Berton de la Vía Mike Bongiorno y nos dimos cuenta de que la única estrella Michelin que tanto presumen, nos la cobraron como si fueran 5. ¡Mendicantes!

En cambio, la pareja de marras no podrá decir lo mismo sobre nuestra elección de ópera de aquél día...

La cosa es que...

MOS y CONARTE presentarán los próximos 15 y 17 de julio la “Madama Butterfly” de Puccini, en el Teatro de la Ciudad de esta bárbara, sedienta e insegura tierra del norte, que es Monterrey.

En la conferencia de prensa con la cual se hizo oficial este evento estuvieron Alejandro Pérez, presidente de MOS; Rennier Piñero, director de escena de MOS; Alejandro Miyaki, director musical y vocal de MOS; y Ninfa Romero Medellín y Oscar Arévalo, funcionarios de CONARTE.

Rennier Piñero

Durante su intervención dijo que el entrenamiento actoral es clave para lograr una escenificación exitosa de esta obra.

Respetar la partitura y el drama le darán entrada al público a una atmósfera diáfana en esta puesta en escena.

El vestuario nos va a llevar a la época y a los lugares donde la historia de esta ópera tiene efecto.

“No es habitual montar este tipo de óperas; el elenco es muy potente y hace referencias simbólicas hacia el imaginario colectivo”, dijo Piñero.

“Buscamos darle a esta escenificación un tratamiento más cercano al público actual. Esto siempre es polémico; actoralmente verán ustedes algo más orgánico y cercano a lo cotidiano, buscamos que sea muy próximo al público, es en vivo y en presente”, recalcó.

¿Cómo llegar al público joven?

Primero, MOS pretende atraer al público habitual, pero además, la ópera de Puccini es un ambiente idóneo para captar a las nuevas audiencias. ”Trabajar para un público diverso nos atrae”, dijo Piñero.

Para abonar a esto, el día del estreno habrá un coloquio para estrechar la relación entre cantantes, actores y público.

El programa de trabajo y la estrategia de MOS se orienta a los jóvenes artistas que ya hayan terminado su carrera, y se está en la fase de perfeccionamiento para aquellos de entre 25 y 30 años que ya decidieron dedicarse a la ópera.

El propósito es lograr que se vayan al mundo y con sus cualidades lo conquisten.

MOS actúa como DETONANTE del talento artístico mediante la acción filantrópica de su Consejo, integrado por el mismo Alejandro Pérez, por su esposa Verónica Muguerza de Pérez; Alberto de la Garza Evia, su esposa Carmen Páez de De la Garza Evia; Gustavo M. de la Garza Ortega, su esposa Carmen Bortoni de De la Garza; Jorge Vázquez, y su esposa Leonor Guzmán de Vázquez.

Consejo de administración de MOS (Especial)

Alejandro Pérez

Durante su intervención, el presidente de MOS explicó que las compañías que operan el repertorio mundial operístico quieren contratar a jóvenes, pero si van a escenificar “Madama Butterfly” , necesitan que los candidatos ya la hayan cantado.

Actualmente el talento de los jóvenes de MOS circula por el mundo gracias a la calidad de los entrenamientos y el fogueo que han recibido de maestros y tutores de talla global.

Filantropía que hace ejemplo

Este esfuerzo del México Opera Studio es un ejemplo vivo de lo que se logra cuando el mecenazgo, filantropía, son auténticos.

Dicha asociación tiene más representaciones operísticas y de concierto que muchas entidades de gobiernos federal, estatal y municipal.

Me consta que cada vez que la gente de MOS y de agrupaciones como las del joven maestro Oscar Bacca, director de la Filarmónica Juvenil de Nuevo León, se acercan en busca de ayuda al gobierno estatal o a los municipales o a instancias público privadas como el “Festival de Santa Lucía”, les salen con que no tienen dinero para apoyarles.

Entonces, ¿a dónde se van los recursos de las tesorerías federales, estatales y municipales?

¿Qué están haciendo las áreas de cultura de los gobiernos federal, estatales y municipales?

Un botón -negro por cierto- de muestra, es San Pedro Garza García, donde debido a un alcalde como Miguel Treviño de Hoyos que no le entiende, no le sabe y no le interesa la cultura, despojó de todo tipo de apoyo a organizaciones como la del joven Bacca y se hacen rosca cuando asociaciones como MOS les piden ayuda.

Finalmente, el gobierno maneja recursos de nuestros impuestos y por más problemas mundanos que padezcamos, la cultura siempre será el alimento espiritual que permitirá al ser humano, levantarse y nutrir de ánimo a su espíritu.

La premisa de quienes hacen posible a MOS es que por encima de cualquier precepto de cualquier índole, está la proyección del talento de nuestros jóvenes para que -bien pertrechados- se abran paso en el difícil mundo artístico.